Гавана, , 23:53 — REGNUM На Кубе с начала пандемии произведено 35 086 108 инъекций вакцины от коронавируса, сообщает 9 марта кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Гавана, Куба

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В стране используют препараты кубинского производства Sovereign 02, Sovereign Plus и Abdala.

Первую инъекцию вакцины получили 10 614 788 граждан, вторую — 9 379 545 человек, третью — 9 058 781. Таким образом, из 11,33 млн населения страны 80% привито тремя дозами вакцины. При этом уже свыше 6 млн человек получили четвертую дозу вакцины.

По уровню вакцинации населения Куба занимает третье место в мире, уступая лишь ОАЭ и Португалии.

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