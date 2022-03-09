Тирасполь, , 10:04 — REGNUM В ходе 507 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 108 749 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 104 669 человек, в том числе за последние сутки — 181.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2133 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 184 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 83 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими четырёх человек. Зафиксировали две смерти среди пациентов с COVID-19.