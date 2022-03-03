Нур-Султан, , 11:07 — REGNUM Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) Казахстана начал производить вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба предприятия.

Вакцина «Спутник Лайт» Пресс-служба администрации Ленобласти

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«Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию», — отметили в пресс-службе.

Ранее в КФК сообщили, что данный препарат планируется использовать для ревакцинации населения. Его будут делать из субстанции, получаемой из России.

Напомним, в Караганде «Спутник V» начали выпускать в декабре 2020 года. В Казахстане решили, что эта вакцина не подходит для ревакцинации.

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