Сеул, , 04:29 — REGNUM В Южной Корее второй день подряд за сутки выявляют свыше 250 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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В частности, за минувшие сутки в стране выявили 254 327 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 254 250 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее превысило 4 млн и достигло 4 212 625. При этом центр отмечает, что более миллиона зараженных в стране только за прошедшие пять дней.

Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 216 человек. Всего в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 8796 человек.