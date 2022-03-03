Подгорица, , 19:24 — REGNUM В связи с более благоприятной эпидемиологической обстановкой правительство Черногории приняло новые меры в борьбе с коронавирусом, которые действуют с 4 по 17 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В закрытых спортивных сооружениях допускается присутствие публики до одной трети количества мест с наличием ковид-сертификата и двумя свободными местами между зрителями и соблюдением других основных противоэпидемических мероприятий.

На открытых спортивных мероприятиях допускается присутствие зрителей до 50 процентов по отношению к количеству мест без сертификата, с одним свободным местом среди зрителей, но с соблюдением основных санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Отменено обязательство иметь сертификат в религиозных учреждениях с обязательством соблюдать эпидемиологические меры.

Директор института Игорь Галич сообщил, что количество пациентов за предыдущие две недели было ниже примерно на 50 процентов, как и количество смертей по сравнению с предыдущими двумя неделями.