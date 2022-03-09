Баку, , 08:04 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 8 марта выявили 808 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 4142 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 789 757 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 776 514 человек, в том числе 808 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 3696 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9547 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 149 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 3512 тестов. Выздоровевшими медики признали 431 человека. Смерть наступила у 13 пациентов с диагнозом COVID-19.