Джакарта, , 13:58 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 347 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 4 марта 2022 года в Индонезии выявили 5 693 702 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 40 462 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 026 853 человека.

В период с 3 по 4 марта от COVID-19 в Индонезии умерли 328 человек. Всего эпидемия унесла жизни 149 596 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Аниес Басведан встретился с послом Южной Кореи в Индонезии, чтобы обсудить потенциал сотрудничества в различных областях, а также выразить признательность за помощь в борьбе с пандемией.

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