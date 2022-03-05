София, , 22:41 — REGNUM За минувшие сутки на территории Болгарии зарегистрировано 2125 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на данные болгарского минздрава сообщает БТВ.

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Как утверждают эксперты, таким образом, отмечается общее снижение заболеваемости. «Это стало возможным благодаря введенным ранее карантинным мерам, а также успехам кампании по вакцинации населения», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно официальной информации, в то же время по-прежнему относительно высокими остаются темпы заражения в Софии, Бургасе и других крупных городах страны. В этой связи медики в очередной раз призвали граждан пройти полный курс прививок от COVID-19.

По состоянию на 5 марта, общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,1 млн. Из них скончалось 35 790 пациентов.