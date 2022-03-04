Тирана, , 23:48 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1357 человек выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 261. Об этом сообщило вечером 4 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Экрано тиран Цитата из м/ф «Суперсемейка-2». реж. Брэд Бёрд. 2018. США

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 030 случаев заражения коронавирусом, 266 958 человек излечились, скончались 3478 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 43 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 1594, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений — 469 — приходится на Тирану.

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