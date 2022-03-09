Сеул, , 09:37 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) Republic of Korea

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По их словам, коронавирус выявлен у 1574 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 29 291.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 342 446 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 5 212 118.

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