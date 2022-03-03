София, , 23:16 — REGNUM За минувшие сутки в Болгарии зарегистрировано 2274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 марта сообщило БНР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, наибольшее количество заражений наблюдается в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах страны.

При этом специалисты говорят об общем снижении числа заболевших граждан. Медики в очередной раз призвали местное население пройти вакцинацию от коронавируса.

По состоянию на 3 марта, общее количество жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,1 млн. Из них скончались 35 696 пациентов.