Тирана, , 23:23 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1187 человек выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался в стране ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 104. Об этом сообщило вечером 9 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Саранда, Албания JnM_RTW

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 412 случаев заражения коронавирусом, 267 776 человек излечились, скончались 3483 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 44 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 1153, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений — 333 — приходится на Тирану.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявлены 102 носителя коронавируса