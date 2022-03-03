Женева, Швейцария, , 22:29 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 1 559 956 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8075 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 3 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 438 968 263 носителя вируса, подтверждено 5 969 439 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 544 646 выявленных инфицированных и 7754 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.