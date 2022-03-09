Рим, , 21:12 — REGNUM После завершения режима ЧС в Италии начнут постепенно отменять введенные ограничения, передает Il Giornale в среду, 9 марта, со ссылкой на осведомленные источники.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предполагается, что на первом этапе будут сняты ограничения для баров и ресторанов (сейчас их могут посещать только привитые или переболевшие и сохранившие антитела), на втором — аналогичные ограничения для магазинов и госучреждений.

Режим ЧС действует до 31 марта 2022 года.

По данным на 9 марта, в Италии умерли 156 357 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 156 (днем ранее — на 184). Число подтвержденных носителей выросло на 48 483 (днем ранее — на 60 191). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 13 159 342 — около 22% населения страны. В настоящее время заражены 1 001 922 человека (на 9599 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,5 миллиона человек (более 82,2% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). С 15 февраля 2022 года граждане старше 50 лет, у которых нет такого сертификата, не могут ходить на работу. Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.