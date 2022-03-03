Скопье, , 23:12 — REGNUM В Северной Македонии 3 марта в результате обследования 2730 образцов выявили 467 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 414 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались 10 пациентов с COVID-19.

Скопье, Северная Македония

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 298 662 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9036, 286 378 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 3233 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 457 носителей коронавируса