Париж, , 15:56 — REGNUM Масочный режим и вакцинные пропуска отменяются во Франции с 14 марта, передаёт 3 марта TF 1.

Маска © https://pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

Как заявил французский премьер-министр Жан Кастекс, медицинские маски во Франции необходимо будет носить только в общественном транспорте. В иных случаях их ношение необязательно.

Напомним, во Франции вакцинные пропуска были введены в конце января. Накануне, 2 марта, власти республики объявили, что пандемии вышла из острой фазы.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции объявили об окончании острой фазы пандемии

Читайте развитие сюжета: Макрон объявит, что намерен идти на новый президентский срок