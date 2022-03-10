Сеул, 10 марта 2022, 10:14 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»
По их словам, коронавирус выявлен у 1752 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 31 040.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 327 549 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 5 539 650.
Читайте также: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 5,5 млн человек