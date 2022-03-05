Куала-Лумпур, , 05:31 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 33 209 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 3 561 766. Также за минувшие сутки в королевстве скончались 78 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 33 106 человек.

В настоящее время на территории королевства числится 305 010 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 348 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 211 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.