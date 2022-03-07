Таллин, 7 марта 2022, 11:57 — REGNUM Заболеваемость коронавирусом и число госпитализированных пациентов в Эстонии за последние недели в целом снижаются. Поэтому бывшая глава Научного совета при правительстве, профессор вирусологии Ирья Лутсар считает, что пора постепенно отменять коронавирусные ограничения.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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Ее мнение приводит портал гостелерадиовещания Эстонии ERR.

По словам Лутсар, следует обсудить отмену требования носить медицинские маски в общественных местах, а также отмену ограничения на время работы увеселительных заведений, которые сейчас должны закрываться не позднее 23 часов. Но делать это надо постепенно, добавила она.

«Некоторые страны, например, Дания и Швеция, уже пошли по этому пути. Не так, что сегодня у нас строгие ограничения, а завтра ничего. Это так называемый метод вентиля, то есть когда ситуация ухудшается, его следует снова подкрутить», — сказала профессор.

Она считает, что коронавирус останется в Эстонии надолго и каждое заболевание будет казаться людям более легким по сравнению с предыдущим: «Дней с нулевым числом случаев, вероятно, не будет. Непременно появятся новые штаммы».

Она напомнила, что штамм «Альфа» продлился примерно четыре месяца, штамм «Дельта» — полгода, а нынешний штамм «Омикрон» уже практически исчез. «Кажется, что каждый вариант выдерживает примерно полгода, затем появляется новый», — добавила она.