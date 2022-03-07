Таллин, , 11:57 — REGNUM Заболеваемость коронавирусом и число госпитализированных пациентов в Эстонии за последние недели в целом снижаются. Поэтому бывшая глава Научного совета при правительстве, профессор вирусологии Ирья Лутсар считает, что пора постепенно отменять коронавирусные ограничения.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Ее мнение приводит портал гостелерадиовещания Эстонии ERR.

По словам Лутсар, следует обсудить отмену требования носить медицинские маски в общественных местах, а также отмену ограничения на время работы увеселительных заведений, которые сейчас должны закрываться не позднее 23 часов. Но делать это надо постепенно, добавила она.

«Некоторые страны, например, Дания и Швеция, уже пошли по этому пути. Не так, что сегодня у нас строгие ограничения, а завтра ничего. Это так называемый метод вентиля, то есть когда ситуация ухудшается, его следует снова подкрутить», — сказала профессор.

Она считает, что коронавирус останется в Эстонии надолго и каждое заболевание будет казаться людям более легким по сравнению с предыдущим: «Дней с нулевым числом случаев, вероятно, не будет. Непременно появятся новые штаммы».

Она напомнила, что штамм «Альфа» продлился примерно четыре месяца, штамм «Дельта» — полгода, а нынешний штамм «Омикрон» уже практически исчез. «Кажется, что каждый вариант выдерживает примерно полгода, затем появляется новый», — добавила она.