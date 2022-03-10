Сарагоса, Испания, , 13:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества страны планируют разработать новую стратегию борьбы с пандемией коронавируса. Об этом пишет агентство EFE.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что эта работа будет оформлена в виде «дорожной карты», которая будет определять следующий этап пандемии, в рамках которого еще предстоит выяснить, когда можно будет снимать маску в помещении.

С этой целью представители центрального и региональных правительств встречаются на «Конференции национальной системы здравоохранения по надзору за общественным здоровьем» в Сарагосе. Сначала технические специалисты предложили новые критерии для преодоления кризиса здравоохранения, а уже 10 марта правительство страны может их утвердить.