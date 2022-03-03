Тбилиси, , 10:20 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 17 527 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3115 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 3 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 619 274 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 529 623 победили инфекцию, в том числе 11 767 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 16 274 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 43 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 3025 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 20 075 исследований выявили 3840 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4692 человека, скончались 32 пациента с COVID-19.