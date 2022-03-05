Рим, , 22:11 — REGNUM По данным на вечер субботы, 5 марта, в Италии умерли 155 782 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 173 (днем ранее — на 210), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на 39 963 (днем ранее — на 38 095).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 990 223 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены 1 018 831 человек (на 4956 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллиона человек (более 82,2% граждан страны).