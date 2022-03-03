Рим, , 22:29 — REGNUM За минувшую неделю, 23 февраля — 1 марта, число выявленных в Италии новых случаев коронавируса снизилось на 21,1% в сравнении с показателями, фиксировавшимися неделей ранее, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 3 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число умерших носителей коронавируса сократилось на 18,6%, госпитализаций — на 20%.

По данным на 3 марта, в Италии умерли 155 399 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 185 (днем ранее — на 214). Число подтвержденных носителей выросло на 41 500 (днем ранее — на 36 429). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 910 506 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены 1 041 462 человека (на 20 148 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллиона человек (более 82,1% граждан страны).