Таллин, , 16:11 — REGNUM Регулярное тестирование на коронавирус в общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях Эстонии будет продолжено. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что это связано с тем, что безопасность учащихся и работников сферы образования по-прежнему играют важную роль. По оценке министерства, в нынешние времена как никогда важно сохранить контактную форму обучения.

В Министерстве образования считают, что для безопасной работы школ регулярное экспресс-тестирование должно продолжиться и в тех учебных заведениях, в которых запасы тестов заканчиваются. По плану министерства, школы могут сами приобрести тесты, а затем получить компенсацию расходов.

«Есть школы, в которых тестов после каникул хватит на несколько недель. В некоторых школах тесты заканчиваются», — рассказал директор по кризисному управлению Министерства образования Райн Санник.

Он сообщил, что дополнительные тесты планировалось поставить школам к началу марта 2022 года, но один участник тендера оспорил его условия, поэтому договор заключить не удалось.