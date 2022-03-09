Стокгольм, , 21:39 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 144. Информация опубликована 9 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 17 693 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 462 952 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2169 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 807 498 человек старше 12 лет (86,8%), вторую — 7 591 681 (84,4%). 4 975 633 шведа старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (60,2%). Напомним, что с 22 февраля информация по вакцинированным обновляется только по четвергам.