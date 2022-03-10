Кишинёв, , 11:46 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 5799 исследований выявили 459 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 506 681 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 486 651 человека, в том числе 539 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 613 пациентов с COVID-19, в том числе 79 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 319 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 15 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 226 заражений коронавирусом в результате проведения 2961 теста. Врачи выписали за сутки 809 человек, умерли шесть пациентов с COVID-19.