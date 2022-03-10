Джакарта, , 13:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди была переизбрана на пост сопредседателя группы COVAX AMC на период с января по декабрь 2022 года, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

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Глобальный доступ к вакцинам COVID-19 (COVAX) — всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19.

Ретно Марсуди вместе с министром международного развития Канады и министром здравоохранения Эфиопии продолжит выполнять свои функции в рамках инициативы COVAX.

Индонезия продолжит поощрять равный доступ к вакцинам от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо официально назначил Бамбанг Сусантоно на пост главы новой столицы.

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