Минск, , 22:03 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1205 и достигло 932 207. Об этом БЕЛТА сообщили 7 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 932 207 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6579.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 924 423 человека и что всего в стране было проведено 12 559 952 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,6 тыс. носителей коронавируса.