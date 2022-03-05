Куала-Лумпур, , 15:51 — REGNUM Правительство Малайзии получит противовирусный препарат от компании Pfizer для лечения пациентов с COVID-19, сообщает Antara.

Таблетки Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

«Малайзия закупила препарат для 110 000 пациентов c COVID-19», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Малайзии.

Если будет доказана заявленная эффективность препарата, министерство приобретет большее количество таблеток от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии на специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовало за принятие резолюции по Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия проголосовала за резолюцию ООН по Украине