Сухум, , 08:23 — REGNUM В Абхазии в течение суток 2 марта в ходе 260 исследований выявили 133 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 101 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 36 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 52 169 носителей SARS-CoV-2. Из них 46 112 человек признали выздоровевшими, в том числе 425 — за последние сутки. За всё время 653 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 135 носителей SARS-CoV-2 в результате 266 исследований. За сутки зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 254 человека.