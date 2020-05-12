Последствия для экономики России от пандемии коронавирусной инфекции нарастают. По-прежнему приостановлена работа большинства предприятий, в правительстве говорят о вероятном продлении ограничительных мер и на первую половину мая. Удар, который наносит коронавирус по отдельным отраслям, предприятиям и регионам, отличается в зависимости от множества факторов. Некоторые предприятия уже находятся на грани или «за гранью» разорения, другие испытывают тяжелые трудности, а кто-то почти безболезненно перешел на «удалёнку» или даже увеличил свои доходы, вписавшись в борьбу с пандемией. О том, что происходит с экономикой России в целом, ее отдельными секторами и предприятиями — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские рубли

15:51 22.04.2020 Нормотворческая деятельность в стране не останавливается ни на минуту, не взирая на пандемию коронавируса, заявил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Одно из важнейших направлений работы палаты, пояснил он, — именно эта оценка регулирующего воздействия на бизнес готовящихся нормативно-правовых актов: анализируется, не затруднят ли они деятельность предпринимателей, не ущемляют ли их права, не приведут ли к ухудшению предпринимательского климата. Читайте также: Законодательная работа и сегодня не останавливается — вице-президент ТПП РФ

15:55 22.04.2020 Президент России Владимир Путин проведёт совещание по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом: Путин рассмотрит меры поддержки ЖКХ и ресурсоснабжающих компаний

16:01 22.04.2020 Коронавирусная инфекция, из-за которой в Петербурге больше месяца действуют жесткие ограничения, сильнее всего скажется на малом и среднем предпринимательстве в сфере туризма, перевозок, а также ретейлерах, арендующих помещения у частных арендодателей. Но есть и те, кто заработает на ситуации. Подробности в материале: В Петербурге назвали тех, кто потеряет и заработает на коронавирусе

16:02 22.04.2020 В Оренбургской области из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, пострадали 18,2 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня, 22 апреля, об этом проинформировали на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В Оренбуржье разработаны и действуют 33 меры в помощь предпринимательскому сообществу. На поддержку малого и среднего бизнеса необходимо свыше 4,4 млрд рублей. Подробности в материале: В Оренбуржье из-за COVID-19 пострадали более 18 тыс. предпринимателей

16:13 22.04.2020 Те пакеты мер, которые в России реализуются федеральными и московскими властями, адекватны сложившейся ситуации, считает гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Читайте подробнее: Экономике РФ не обойтись без прямых выплат населению — политолог

16:14 22.04.2020 В Ростовской области служба занятости населения готовится принимать до 1,5 тыс. заявлений в день от безработных граждан, сообщил на брифинге начальник регионального управления службы занятости населения Сергей Григорян. Читайте также: В Ростовской области безработными признают до 1,5 тыс. человек в день

16:17 22.04.2020 Глава Ставрополья Владимир Владимиров предложил объявить в России мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом: Глава Ставрополья предложил объявить мораторий на рост стоимости услуг ЖКХ

16:23 22.04.2020 В Свердловской области начали выдавать займы предприятиям для выплаты зарплаты. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о том, что механизм выдачи займов уже заработал — выдано 103 кредита на сумму в 146 млн рублей. «Это очень своевременно», — считает глава региона. Подробности в материале: На Среднем Урале стали выдавать займы для выплаты зарплаты

16:23 22.04.2020 После завершения пандемии коронавируса себестоимость продукции малого и среднего предпринимательства увеличится и, скорее всего, не менее чем на 15−20%. Подробности в материале: Себестоимость продукции МСП после пандемии увеличится на 15−20%

16:34 22.04.2020 Глава Минэнерго Александр Новак заявил о снижении электропотребления в России. Подробности в материале: Минэнерго фиксирует снижение электропотребления

16:40 22.04.2020 Глава Минэнерго Александр Новак констатировал снижение платежной дисциплины на 7%. «В результате перехода на режим самоизоляции мы наблюдаем снижение платежной дисциплины за последние три недели апреля», — сказал министр. Читайте также: Минэнерго фиксирует снижение платёжной дисциплины

16:40 22.04.2020 Глава Минэнерго Александр Новак прогнозирует рост спроса на нефть после снятия ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса. Читайте также: Новак прогнозирует рост спроса на нефть после пандемии

16:42 22.04.2020 Потребительские цены в России за период с 14 по 20 апреля выросли в среднем на 0,2%, как и неделей ранее, сообщает Росстат. Об этом: Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,2%

16:50 22.04.2020 Всех прибывающих в Камчатский край сезонные рабочих будут предварительно помещать на карантин. Об этом 2 апреля заявил министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев на онлайн-вебинаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «У нас в ситуации не такая сложная как в Москве. На сегодняшний день 63 заразившихся коронавирусом. Сегодня проводим около одной тысячи тестов в день. Но есть проблема, которая свойственна регионам, куда завозится большое количество сезонных рабочих», — сказал Лебедев. Читайте подробнее: Сезонных рабочих на Камчатке изолируют на 14 дней

17:42 22.04.2020 Сотрудников АО «Чепецкий механический завод» (входит в топливную компанию «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом») поэтапно переведут на специальный режим работы с полной изоляцией «на период карантина». Об этом: Работники Чепецкого механического завода будут жить в полной изоляции

17:46 22.04.2020 Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году и рост на 2,5% в 2021 году. Читайте также: Fitch прогнозирует падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

17:49 22.04.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов допускает использование средств Фонда национального благосостояния на поддержку граждан и экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Об этом: Миронов прогнозирует трату ФНБ на борьбу с кризисом

17:58 22.04.2020 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности калужского губернатора Владислав Шапша 22 апреля посетили завод компании L’Oréal в калужском индустриальном парке «Ворсино», где стартовало производство дезинфицирующего геля. Читайте также: В Калужской области запустили производство дезинфицирующего геля

18:01 22.04.2020 Сбербанк выдал в Ленинградской области первый кредит на выплату заработной платы по госпрограмме поддержки. Эта программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса. Денежные средства со ставкой 0% годовых получил Детский лечебно-диагностический центр «БЕЙБИ-МЕД», сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

18:09 22.04.2020 На сегодняшний день в Москве претендовать на пособие для безработных, согласно последним изменениям в закон, могут местные жители, проработавшие как минимум в течение последних двух месяцев. Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил директор Центра занятости населения Роман Шкут. «Кто имеет право на те самые 19 тысяч 500 рублей? В первую очередь это люди, которые пострадали из-за пандемии. Это должны быть москвичи с постоянной регистрацией, и они должны были работать минимум в течение 60 дней», — сказал Шкут. Об этом: Москвичам объяснили, кто может претендовать на доплаты для безработных

18:12 22.04.2020 Чтобы получить статус безработного, житель столицы должен зарегистрироваться на портале Центра занятости населения. Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил директор Центра занятости населения Роман Шкут. «Мы перешли с 30 марта на дистанционный формат. Для получения статуса безработного нужно зайти на наш портал и зарегистрироваться. Мы сокращаем время звонка нашего консультанта человеку, и сейчас в течение 3−4 дней мы должны связаться и зарегистрировать заявителя. Стараемся зарегистрировать человека и присвоить ему статус в течение двух дней», — сказал Шкут. Подробности в материале: Москвичам объяснили формат получения пособия по безработице

18:15 22.04.2020 У России есть определённое преимущество в ситуации, когда весь мир находится в состоянии карантина, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров Читайте подробнее: Запад пострадает от карантина сильнее, чем РФ — Карен Шахназаров

18:23 22.04.2020 На сегодняшний день для получения пособия по безработице москвичам не требуется предоставлять справки 2НДФЛ и справки о среднем образовании. Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил директор Центра занятости населения Роман Шкут. «2НДФЛ уже не нужна, как и справка о среднем образовании. Только после того, как мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин выступили со словами об упрощении процедуры, всё было отменено», — сказал Шкут. Читайте подробнее: Москвичам объяснили, какие справки нужны для пособия по безработице

18:40 22.04.2020 Подлинность данных, предоставленных жителями Москвы для получения пособия по безработице, будет проверяться через ПФР. Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил директор Центра занятости населения Роман Шкут. «Пособие по безработице платится только людям, которые не имеют источников дохода. Мы всё проверяем через ПФР. Бывают, когда человек приносит книжку, сам ставит в ней печать, а отчисления налогов в ПФР не было. Для нас это мошенничество», — сказал Шкут. Читайте также: Москвичам напомнили об опасности мошенничества для пособия по безработице

18:43 22.04.2020 Внутренние туры доступны для туристов с датой вылета 1 июня. Подробности в материале: Российские туроператоры запланировали туры за рубеж не ранее 1 августа

18:44 22.04.2020 В рамках своей работы президент РФ Владимир Путин не думает о своей популярности у населения. Об этом в интервью CNBC заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «За свою политическую карьеру Путин никогда не боялся потерять свою популярность. Он по-прежнему пользуется подавляющим большинством поддержки среди населения, но это последнее, о чём он думает», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков заявил, что Путин не боится потерять популярность в России

18:45 22.04.2020 В Ростове-на-Дону опустели пункты выдачи спецпропусков, которые будут проверять как на въезде в областной центр, так и на улицах города-миллионника. Очередей в настоящее время нет. Об этом: В Ростове-на-Дону опустели пункты выдачи спецпропусков

18:49 22.04.2020 В России нет предпосылок для дефицита каких-либо групп продовольствия, предприятия отрасли работают бесперебойно, заявили в Минсельхозе. Об этом: Минсельхоз не видит предпосылок для дефицита продовольствия в России

18:52 22.04.2020 Спорные ситуации, связанные с выдачей спецпропусков в Ростове-на-Дону, были решены в индивидуальном порядке, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Об этом: Часть спецпропусков в Ростове-на-Дону выдали в индивидуальном порядке

19:29 22.04.2020 Тверскую область отметили на федеральном уровне как регион, который производит детали для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом: Тверская область отмечена на федеральном уровне за работу с коронавирусом

20:44 22.04.2020 МВД РФ временно освободило трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность в Москве, от уплаты за патент и за разрешение на работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по г. Москва. «В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» течение срока действия разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу и патентов, срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г., приостанавливается до окончания указанного 90 дневного периода», — говорится в сообщении. Об этом: Трудовые мигранты временно не будут платить за патент в Москве

21:44 22.04.2020 В Екатеринбурге не хватает персонала предприятию, которое выпускают аппараты для искусственной вентиляции лёгких. Об этом в инстаграм написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Читайте также: Выпускающему аппараты ИВЛ заводу не хватает персонала

21:46 22.04.2020 В начале апреля собираемость платежей за коммунальные услуги в Костромской области снизились на 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК. По мнению чиновников, на рост долгов за ЖКХ повлиял режим самоизоляции. Часть граждан, привыкших к оплате услуг традиционным способом, отложили походы на почту и в банки. Читайте также: В Костромской области собираемость платежей за ЖКУ снизилась на 30%

22:33 22.04.2020 Проверка соблюдения санэпидрежима в Бурятии. stopvirusrb.ru

03:31 23.04.2020 В Тюменской области закрыт на карантин Тюменский ремонтно-механический завод. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Предприятие, по информации ведомства, закрыли из-за нарушения мер по профилактике коронавируса и регистрации заболевания COVID-19 у нескольких сотрудников. В целом по проверкам предприятий региона инспекторами Роспотребнадзора возбуждено 69 административных дел. Основные нарушения — отсутствие защитных масок у сотрудников и контроля за их температурой тела, недостаток дезинфицирующих средств, нет графиков уборки и инструкций по приготовлению дезинфицирующих растворов. Читайте подробнее: В Тюменской области закрыт завод из-за вспышки коронавируса

05:46 23.04.2020 Список системообразующих предприятий России, который одобрило правительство страны, не является постоянным и будет пополняться другими организациями. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба ведомства. Об этом: Мантуров пояснил порядок включения в список системообразующих предприятий

06:12 23.04.2020 Более 700 протоколов составили во Владивостоке на нарушителей режима самоизоляции. Читайте подробнее: Во Владивостоке сотни нарушителей самоизоляции привлекли к ответственности