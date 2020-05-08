Москва, , 17:45 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина о включении развития туризма в общенациональный план выхода из кризиса как никогда актуально — в России существует огромные и до сих пор практически не используемые возможности для развития путешествий внутри страны. Об этом 8 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

«Лично я считаю, что такие вопросы поднимать нужно было не вчера. Вообще, на самом деле, всё это допустимо и реализуемо, потому что если мы посмотрим на опыт стран с развитой туристической отраслью, там достаточно большую долю в экономике занимает именно внутренний туризм», — заявил Блинов.

Он обратил внимание на американской опыт — США сопоставимы по длине маршрутов с Россией, но при этом коэффициент внутренней мобильности населения там значительно выше.

«У нас есть что показать — не только это касается пляжного отдыха, в большей степени это даже не пляжный отдых и даже не какие-то спортивные кластеры для активного отдыха. У нас очень разнообразные климат, география, достопримечательности… культурное наследие, которое формировалось десятками и сотнями лет», — указал эксперт.

«Путешествия внутри страны — они, конечно же, будут очень востребованы», — подчеркнул он.

Тем не менее, несмотря на то, что туристическая отрасль создаёт огромное количество рабочих мест и придаёт импульс развитию широкому спектру смежных отраслей — логистике, перевозкам, отельному и ресторанному бизнесу, сфере услуг, — очень мало делается на информационном фронте работ для её развития.

«Мы можем посмотреть на примере ряда стран, которые по нашим официальным каналам себя рекламируют: Турция, Эмираты, Марокко, Индия… они позиционируют себя в разных странах путём массового охвата, проведения массовых рекламных кампаний. Мы можем делать то же самое внутри страны, но при хорошей поддержке и при разработке нормального качества конечного продукта», — отметил Блинов.

Ключевую роль здесь играют региональные власти, которые должны на основе рекомендаций специалистов формировать и продвигать соответствующие предложения, указал он.

«Чем больше люди будут знать, тем больше будет заинтересованность. Внутренний туризм — мощный толчок для поддержания развития экономики, тем более в нынешних условиях. Если мы за это возьмёмся, то у нас для этого есть достаточно времени. Никто не говорит, что нужно всё запускать через месяц. Вообще же это, конечно же, достаточно долгоиграющий проект. Он означает мощный импульс для развития, и почему об этом идей не возникало раньше — большой вопрос», — отметил директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru.

По его мнению, транспортная отрасль в России достаточно эффективна, чтобы обеспечить расширение и увеличение нагрузки по внутренним маршрутам — дорожная инфраструктура развивается вместе с ростом интенсивности перевозок на машинах и автобусах на небольшие расстояния.

С другой стороны, существует неопределённость для авиаотрасли в связи с тем, что условия после выхода из периода эпидемии коронавируса могут значительно измениться — себестоимость перевозок, нормы заполняемости на долгосрочную перспективу в настоящее время, вероятно, оценить тяжело, признал эксперт.

Тем не менее, все эти вопросы решаемы — ключевой проблемой остаётся слабая информационная поддержка туристической отрасли, которой необходим первоначальный импульс для развития.

«Отсутствие готовых проектов, отсутствие информации, где что можно посмотреть, чтобы это завлекло — у нас этого нет. Внутритуристическая политика у нас очень слабо реализована, она в зачаточном состоянии, и, конечно, этим нужно заниматься. Если это будет оформлено в виде национальной идеи, национального проекта — это будет супер», — заключил Блинов.

7 мая на совещании по поддержке транспортной отрасли президент России Владимир Путин предложил включить развитие туризма в общенациональный план нормализации деловой жизни после кризис.

Ситуация, когда нельзя однозначно сказать, когда и какие зарубежные направления вновь станут доступны для граждан, создаёт благоприятную почву для реализации программы развития внутреннего туризма, отметил он.

«При участии, безусловно, транспортных компаний — без этого ничего не возможно сделать, — турагентств, гостиничного бизнеса. Нужно при их помощи формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время», — подчеркнул президент.