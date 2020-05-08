Ульяновск, , 18:50 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 8 мая, был представлен план преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции. В него включено восемь разделов. После обсуждения с профильными ведомствами документ будет рассмотрен с участием депутатов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По словам премьер-министра Александра Смекалина, комплексный план охватывает как основные сферы экономики, так и смежные отрасли, «которые позволяют нам заниматься поддержкой экономики». В том числе включены мероприятия, разработанные в рамках третьего пакета мер поддержки бизнеса — в основном это налоговые льготы. Кроме того, предусмотрены меры поддержки материального благосостояния жителей.

Глава ульяновского правительства также особо подчеркнул, что предусмотрена докапитализация фонда развития предпринимательства на сумму 350 млн рублей. Данные средства будут направлены на поддержку «наиболее пострадавших отраслей, развитие новых производственных мощностей и бизнеса, который выходит на онлайн-платформы и расширяет свои границы». Также предусмотрены меры по поэтапному снятию ограничений с предпринимателей.

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Проект будет обсуждён с Законодательным собранием, после согласования с депутатами его передадут на утверждение губернатору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области для 19 отраслей ставки по упрощённой системе налогообложения сокращаются с 15% до 5% и с 6% до 1%. Также устанавливаются налоговая ставка 1% аптечным организациям, снижается налог на имущество для собственников крупных торговых центров и нежилых помещений.

Напомним, что аналогичные планы поэтапного восстановления экономики и поддержки граждан разработаны в муниципальных образованиях.