Москва, , 11:51 — REGNUM Среди неприятных для экономики РФ факторов, с которыми она столкнётся в июне и июле 2020 года, не последнее место занимает падение валютной выручки, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Из-за падения цен на нефть произошло существенное падение валютной выручки. В мы пока не увидели ни падения рубля, ни секвестра бюджета, хотя после такого падения нефти рубль должен шарахнуться довольно хорошо, а он пока очень крепок, — сказал Хестанов. — Есть несколько версий, объясняющих такой расклад. Первая — это просто инерция. От падения цен на нефть до поступления валютной выручки три-шесть месяцев, и поэтому пока поступает то, что было получено за счёт дорогой нефти. Во-вторых, немного помогло рублю падение импорта. Ограничительный режим парализовал импорт. Основная часть импорта — это непродовольственные товары. А торговля ими упала радикально».

Соответственно, как пояснил Хестанов, какое-то время это будет поддерживать ситуацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее банк Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в 2021 году в сторону повышения.

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