Кострома, 22 апреля 2020, 18:28 — REGNUM В начале апреля собираемость платежей за коммунальные услуги в Костромской области снизились на 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК. Однако, по словам экспертов, начиная с 20 апреля ситуация начала стабилизироваться.
По мнению чиновников, на рост долгов за ЖКХ повлиял режим самоизоляции. Часть граждан, привыкших к оплате услуг традиционным способом, отложили походы на почту и в банки.
О том, к какому уровню роста долгов может прийти регион, в департаменте не пояснили. Напомним, правительство России приняло решение ввести мораторий на отключение «коммунальных благ» за просрочки платежей. Мера будет действовать до 1 января 2021 года.