Москва, , 16:54 — REGNUM Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готовит предложения по национальному плану выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом президент РСПП Александр Шохин сообщил на заседании Координационного совета этой организации по противодействию распространения инфекции.

Обсуждение шагов может состояться на круглом столе, подобном тому, который 29 апреля прошел в режиме телеконфереции на телеканале «Россия 24». Об этом на заседании Координационного совета заявил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

«Практику круглых столов будем продолжать и следующий посвятим подготовке к выходу из эпидемии и новым стандартам безопасности персонала, — заявил Гурьев. — Наиболее эффективные из озвученных решений будут внесены в сборники лучших практик на уровне предприятий и регионов».

На заседании Совета глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что в России запущено массовое производство мобильной версии экспресс-систем для диагностики коронавируса. По его словам, при поддержке РФПИ выпущено уже 200 портативных мини-лабораторий.

«Опыт Кореи и Гонконга показал, что массовое тестирование фактически остановило инфекцию, — сказал Дмитриев. — Мы абсолютно уверены, что активно тестирование и раннее выявление — это история успеха. Это подтверждает опыт «ФосАгро», «Сибура», «Газпром нефти», «Полюса», которые успешны, и опыт ряда компаний, которые медленнее реагируют, и потому менее успешны.

Другие участники сообщили, что готовят свои обращения к Правительству РФ, в которых содержатся предложения поддержки различных отраслей национальной экономики. Среди них — агропромышленный комплекс, выставочно-конгрессная отрасль, платежная индустрия.

Следующее заседание Координационного совета пройдёт совместно с Федеральным советом РСПП 14 мая.