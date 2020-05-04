Москва, , 11:43 — REGNUM Жители России теперь могут узнать обо всех мерах государственной поддержки, которые были введены на фоне пандемии коронавируса и действуют в России. Исчерпывающую информацию население и бизнес найдёт на информационном ресурсе, который заработал на сайте правительства РФ.

Читайте также: Сервис выплат пострадавшему от пандемии бизнесу заработал в России

Как уточнили в российском правительстве, сервис объединяет около 80 различных мер. Для облечения поиска они сгруппированы по категориям получателей — граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.

«В каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн», — говорится в сообщении.

Планируется, что в ближайшее время сервис будет доработан и начнёт сам информировать пользователей (при вводе определённых параметров) о полагающихся им мерах поддержки.

Также по теме: Президент потребовал к 6 мая отчёты о результатах мер поддержки граждан

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая Федеральная налоговая служба РФ запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника.

Добавим, что в конце апреля в России начали работать меры второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время правительство РФ разрабатывает третий и четвёртый пакеты мер поддержки.