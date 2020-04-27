Москва, 27 апреля 2020, 14:43 — REGNUM Руководители регионов постепенно адаптируются к режиму «экстренного федерализма», связанного с распространением коронавирусной инфекции. Главы и губернаторы поняли, что ответственность лежит на них и в краткосрочной перспективе их могут поправить, одернуть, но не снять. Действовать приходится в экстренных условиях, а региональные власти к этому не приучены, но сейчас получают отличный опыт, заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя ИА REGNUM ослабление режима самоизоляции в регионах.
«Лесные пожары — 2020»
Губернаторы получают опыт: от «экстренного федерализма» к децентрализации?
Характерно, что губернаторская повестка у большинства губернаторов «реактивная», они борются с имеющимися проблемами. Иными словами, латают дыры, причем далеко не все умело. Лишь несколько руководителей регионов (помимо мэра Москвы Сергея Собянина) пытаются выдвигать федеральные инициативы: Антон Алиханов (Калининградская область), Рустам Минниханов (Татария), Александр Беглов (Санкт-Петербург). У многих перед глазами неудачный пример Радия Хабирова (Башкирия), попытавшегося получить федеральный пиар на инициативе, которая, по сути, была проигнорирована президентом. Фраза Владимира Путина «хорошо, подумаем» — очень дипломатичный ответ.
На фоне усталости населения от самоизоляции и возможности самим принимать решения внимание административных элит в регионах смещается от «карантинных» мер к экономическим вопросам. Экономику (и без того слабую) в регионах гораздо труднее запустить, нежели временно самоизолировать города и субъекты федерации. Элиты не хотят нести огромные финансовые убытки, а людские потери случаются не только при коронавирусе, но и пневмонии. Цинично, но прагматично. Тренд на частичное снятие ограничений и ослабление контроля в регионах будет проявляться все отчетливее.
Вопросы посткоронавирусной децентрализации будут решаться в зависимости от экономических возможностей центра (конъюнктура мировых цен на нефть). Если цены будут приемлемые — центр ничего регионам не отдаст. Если же цены будут низкие — центр вынужден будет «федерализировать». И вот тогда локальные идеологии (регионализм, национализм, антимосковские настроения, интересы местных элит и т. д.), упакованные в федеративный дискурс, расцветут.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.