Москва, , 14:43 — REGNUM Руководители регионов постепенно адаптируются к режиму «экстренного федерализма», связанного с распространением коронавирусной инфекции. Главы и губернаторы поняли, что ответственность лежит на них и в краткосрочной перспективе их могут поправить, одернуть, но не снять. Действовать приходится в экстренных условиях, а региональные власти к этому не приучены, но сейчас получают отличный опыт, заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя ИА REGNUM ослабление режима самоизоляции в регионах.

Характерно, что губернаторская повестка у большинства губернаторов «реактивная», они борются с имеющимися проблемами. Иными словами, латают дыры, причем далеко не все умело. Лишь несколько руководителей регионов (помимо мэра Москвы Сергея Собянина) пытаются выдвигать федеральные инициативы: Антон Алиханов (Калининградская область), Рустам Минниханов (Татария), Александр Беглов (Санкт-Петербург). У многих перед глазами неудачный пример Радия Хабирова (Башкирия), попытавшегося получить федеральный пиар на инициативе, которая, по сути, была проигнорирована президентом. Фраза Владимира Путина «хорошо, подумаем» — очень дипломатичный ответ.

На фоне усталости населения от самоизоляции и возможности самим принимать решения внимание административных элит в регионах смещается от «карантинных» мер к экономическим вопросам. Экономику (и без того слабую) в регионах гораздо труднее запустить, нежели временно самоизолировать города и субъекты федерации. Элиты не хотят нести огромные финансовые убытки, а людские потери случаются не только при коронавирусе, но и пневмонии. Цинично, но прагматично. Тренд на частичное снятие ограничений и ослабление контроля в регионах будет проявляться все отчетливее.