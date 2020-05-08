Москва, , 15:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития транспортной отрасли, которое состоялось в режиме видеоконференции.

«Нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма, точнее сказать, форсировать наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний, турагентств, гостиничного бизнеса», — подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что нужно формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в России, куда можно будет удобно добраться.

«Для внутреннего туризма появился шанс сделать огромный шаг вперед. Это касается и авиаперевозок, и сервиса и проработки маршрутов. В истории современной России такого никогда не было — отметил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян, — Сегодня главное консолидировано проработать меры по переформатированию отрасли, совместно с авиаперевозчиками, туроператорами и крупными отелями разработать специальные предложения по билетам и турам, вводить акции, динамическое ценообразование, новые полетные сетки, оперативно их корректировать при необходимости. Работать над качеством сервиса, создавать инфраструктуру. Здесь также важна регуляторная «гильотина», чтобы рекомендации Роспотребнадзора были исполнимыми для рестораторов и отельеров.

Конечно же, необходимо развивать внутри и межрегиональные туристические программы, особенно маршруты выходного дня для детей и семейного отдыха. На следующей неделе у нас в ОСИГ запланированы несколько всероссийских совещаний отрасли как раз по вопросам разработки таких маршрутов. Кроме этого, совместно с экспертами ОСИГ мы подготовим предложения для включения в «дорожную карту» развития внутреннего туризма».

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) — некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации организаций турбизнеса для защиты их профессиональных интересов, решения системных задач в сфере туризма через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристским потенциалом. Задачи Союза — создание позитивного имиджа России как направления, привлекательного для отдыха и туризма.