В мире продолжается пандемия коронавируса. Многие страны уже фиксируют новые «рекорды» по числу выявленных случаев заражения инфекцией. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 20 августа выявлено более 209 млн случаев COVID-19. Власти ряда государств уже объявили о планах ввести ревакцинацию от COVID-19. Так, в Италии соответствующая кампания начнётся в октябре 2021 года, над подобным шагом также работают латиноамериканские государства. При этом некоторые страны пошли на более радикальные меры. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что непривитые от COVID-19 граждане страны вскоре должны будут сдавать тесты на коронавирус для посещения кинотеатров, ресторанов и других общественных мест, наличие отрицательного результата ПЦР-теста также станет обязательными для совершения авиаперелётов и междугородних поездок на общественном транспорте. О том, как складывается ситуация с коронавирусом в мире, рассказывает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом. Иван Шилов ИА REGNUM

08:10 20.08.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2052 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 2000 носителей коронавируса

08:13 20.08.2021 В Австралии одобрили применение препарата для лечения COVID-19 сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831), разработанного британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) совместно с американской компанией Vir Biotechnology.

08:25 20.08.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили 12 носителей коронавируса

08:35 20.08.2021 В Молдавию доставили 5850 доз вакцины COVID-1, произведённой Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Молдавию доставили новую партию вакцины от COVID-19

08:44 20.08.2021 В Молдавии в течение суток 19 августа выявили 426 случаев заражения коронавирусом в ходе 6146 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 480 носителей коронавируса

08:53 20.08.2021 В Новой Зеландии с 1 сентября станет возможна вакцинация от COVID-19 в возрастных группах 12−15 лет. Об этом 19 августа сообщило новостное агентство Associated Press. Об этом: В Новой Зеландии от COVID-19 начнут прививать детей

08:54 20.08.2021 По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, уровень распространения коронавирусной инфекции в стране снова растет, но все еще остается на низком уровне. Растет и количество людей, попадающих в реанимацию. Об этом 19 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции снова ухудшается эпидемиологическая ситуация

08:55 20.08.2021 Атмосфера дискотеки и вакцинация от COVID-19 — могут ли эти две вещи сочетаться? Оказалось, что да, по крайней мере, в Эребру (Швеция), где руководство местной клиники Conventum приняло решение использовать новый подход при иммунизации граждан, чтобы привлечь больше молодых людей. Об этом 19 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В шведском Эребру молодежь прививают в дискотечном зале

08:55 20.08.2021 Вечером 19 августа новостная служба SVT Nyheter, собрав весь материал из всевозможных предписаний правительства и санитарных служб, представила список антикоронавирусных ограничений, которые действуют в стране до сих пор. Подробности в материале: Какие коронавирусный ограничения до сих пор остаются в Швеции?

08:56 20.08.2021 Медики мобильного госпиталя Минобороны России, прибывшего в Сухум для помощи в борьбе c пандемией, начали принимать первых пациентов 19 августа. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс». Читайте также: В мобильном госпитале Минобороны РФ в Сухуме начали принимать пациентов

08:56 20.08.2021 За последние сутки в Новом Южном Уэльсе было зарегистрировано 644 новых случая коронавируса и четыре случая смерти от COVID-19. На фоне нестабильной эпидемиологической ситуации власти самого густонаселенного штата приняли решение продлить локдаун в Сиднее и его пригородах. Об этом 20 августа сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Большом Сиднее продлили локдаун и ввели комендантский час

08:59 20.08.2021 20 августа премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян заявила, что действующий локдаун в Сиднее и его окрестностях будет продлен до конца сентября. Многие жители столичного Сиднея не согласны с решением властей и намерены провести акции протеста 21 августа. Выступая на пресс-конференции, министр полиции штата Дэвид Эллиот заявил, что в таком случае все протестующие подвергнутся наказанию «по всей строгости закона», передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Сиднее накажут протестующих против локдауна «по всей строгости закона»

09:00 20.08.2021 20 августа вся Северная территория Австралии будет освобождена от действия постановления властей о локдауне после того, как эпидемиологическая ситуация в регионе заметно улучшилась. Об этом 20 августа сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Северной территории Австралии снимут локдаун

09:04 20.08.2021 Вакцинация от коронавируса. Франция. Фото: russian.news.cn

09:05 20.08.2021 За сутки на Украине 26 пациентов скончались от последствий, вызванных заражением SARS-CoV-2. Подробности в материале: За сутки на Украине выявили 1600 носителей коронавируса SARS-CoV-2

09:06 20.08.2021 За последние сутки в Австралийской столичной территории коронавирусная инфекция была выявлена еще у 12 человек. 11 случаев заражения были связаны с предыдущими случаями, в то время как причины инфицирования еще одного человека устанавливаются. Об этом 20 августа в ходе пресс-конференции сообщил глава столичного правительства Эндрю Барр, передает телеканал Nine News. Читайте также: В столице Австралии на карантин отправили 20000 человек

09:06 20.08.2021 119 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 19 августа в ходе 488 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии за сутки выявили почти 120 носителей коронавируса

09:12 20.08.2021 В Австралии некоторые антикоронирусные меры, вероятно, останутся в силе, даже если будут достигнуты пороговые значения вакцинации от COVID-19. В то же время эпидемиологическая ситуация в стране, скорее всего, будет развиваться таким образом, что число новых случаев заражений уже более не будет являться ключевым показателем. Об этом 20 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Подробности в материале: Моррисон: скоро в Австралии не будут обращать внимания на число зараженных

09:36 20.08.2021 Режим ЧС из-за коронавируса начал действовать ещё в семи японских префектурах — Ибараки, Тотиги, Гумме, Сидзуоке, Киото, Хёго и Фукуоке.

09:42 20.08.2021 Известный польский ученый-вирусолог из Лодзинского медицинского университета Адам Антчак сообщил в интервью для Polskie Radio, что населению Польши «еще далеко до коллективного иммунитета от COVID-19». Читайте также: Польше еще далеко до коллективного иммунитета от COVID-19 — профессор

09:55 20.08.2021 20 августа правительство Новой Зеландии приняло решение о продлении локдауна в стране на пять дней. В то же время, выступая в ходе пресс-конференции, глава правительства Джасинда Ардерн отметила, что сейчас город Окленд является эпицентром нынешней вспышки коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В Новой Зеландии назвали эпицентр распространения коронавируса в стране

09:56 20.08.2021 51% австралийцев получили, по крайней мере, одну из двух доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщается на странице министерства здравоохранения Австралии в Twitter 20 августа. Подробности в материале: В Австралии от COVID-19 вакцинирован 51% населения

09:57 20.08.2021 20 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил перед журналистами, что локдауны, возможно, в скором времени и уйдут в прошлое, однако антикоронавирусные ограничения останутся. В свою очередь в тот же день главный казначей Австралии Джош Фриденберг написал у себя в Twitter, что жить в условиях постоянного локдауна невозможно. Читайте также: Казначей Австралии: «Мы не можем жить в состоянии локдауна всегда»

09:59 20.08.2021 В ходе 422 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили почти 40 случаев заражения коронавирусом

09:59 20.08.2021 Компания Apple перенесла возвращение своих сотрудников в офис с октября на январь 2022 года. Соответствующее решение принято по причине роста числа заражений коронавирусом и появления новых штаммов.

10:13 20.08.2021 В Швеции детям в возрасте от 12 до 15 лет также следует предлагать пройти процедуру иммунизации от COVID-19. В стране также необходимо повысить уровень вакцинации, в том числе за счет мер по охвату до сих пор не привитых совершеннолетних граждан. Об этом 19 августа в своей коллективной статье в газете Dagens Nyheter написали лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон, представитель партии по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон и представитель партии по вопросам социальной политики Камилла Вальтерссон Грёнвалль. Читайте также: В Швеции оппозиция предложила вакцинировать детей от COVID-19

10:14 20.08.2021 Выступая вечером 19 августа в эфире телеканала Nine News, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон фактически признал, что стране придется научиться жить с высоким числом случаев COVID-19, поскольку «Дельта"-вариант коронавируса продолжает распространяться по всей стране. Читайте подробнее: Премьер-министр Австралии: «Мы должны научиться жить с ковидом»

10:18 20.08.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 501 043 человека. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили более 48% населения

10:25 20.08.2021 Известный польский врач и специалист по инфекционным заболеваниям профессор Милош Парчевский сообщил в эфире Polskie Radio 24, что в последнее время среди пациентов больниц Польши со средним или тяжелым течением COVID-19 наблюдается увеличение доли молодых людей. Читайте подробнее: В Польше фиксируют снижение возраста пациентов с тяжелым течением COVID-19

10:32 20.08.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 46 389 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4743 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 20 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 4700 носителей коронавируса

10:35 20.08.2021 Число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за сутки в Эстонии продолжает расти. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Подробности в материале: Эстония вернулась к майским показателям заболеваемости COVID-19

10:44 20.08.2021 Система здравоохранения Грузии из-за роста темпов распространения коронавируса в стране испытывает самую большую нагрузку за всё время. Об этом сообщила на брифинге замглавы минздрава республики Тамар Габуния. Читайте подробнее: В Грузии сообщили о «максимальной нагрузке» на больницы

10:54 20.08.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи за сутки выявили пять носителей коронавируса

11:23 20.08.2021 В Латвии пока не подтверждено ни одного смертельного случая, которые бы явились следствием вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил rus.jauns.lv. Читайте также: В Латвии изучают причины смерти двух ковид-вакцинированных

11:26 20.08.2021 Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил ослабление ограничений по коронавирусу в Маниле с 21 по 31 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Президент Филиппин одобрил ослабление ограничений по коронавирусу

11:30 20.08.2021 Правительство Южной Кореи продлило текущий уровень социального дистанцирования до 5 сентября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма. Об этом: В Южной Корее продлили меры социального дистанцирования до 5 сентября

11:30 20.08.2021 В Кишинёве 20 августа стартовал марафон вакцинации от COVID-19 для сотрудников системы образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Молдавии. Об этом: В Кишинёве стартовал марафон вакцинации COVID-19 для учителей

11:31 20.08.2021 Согласно предварительным результатам исследования ученых из США, у детей, которые родились во время связанного с пандемией коронавируса карантина, более низкие показатели IQ, чем у родившихся до этого. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна». Об этом: Ученые из США заявили, что у рожденных во время пандемии более низкий IQ

11:44 20.08.2021 Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет одним из первых в рамках своей возрастной группы от 40 лет и старше получил третью дозу вакцины от COVID-19 Pfizer.

11:45 20.08.2021 Учебный год в школах Азербайджана планируется начать традиционно 15 сентября. Об этом 20 августа сообщил заведующий отделом Администрации президента республики по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов на брифинге оперштаба по борьбе с пандемией. Об этом: В Азербайджане назвали условия возобновления очного обучения в школах

12:08 20.08.2021 Македония [(cc) Prince Roy]

12:21 20.08.2021 Хотя новый учебный год начнется уже в сентябре, представители вузов Латвии до сих пор не знают, что делать с иностранными студентами, не прошедшими вакцинацию. Об этом сообщил портал Dienas bizness. Читайте также: Вузы Латвии: что делать с непривитыми студентами-иностранцами?

12:37 20.08.2021 Черногория ужесточила условия въезда в страну для иностранных граждан из-за осложнения эпидемиологической ситуации в стране.

12:49 20.08.2021 20 августа министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Подробности в материале: В Польше зафиксировано 212 случаев заражения COVID-19 за последние сутки

12:50 20.08.2021 В Азербайджане с 1 сентября пользоваться услугами в торговых центрах, гостиницах, а также кафе и ресторанах смогут только те, кто имеет при себе ковид-паспорт. Об этом 20 августа сообщил заведующий отделом Администрации президента республики по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов на брифинге оперштаба по борьбе с пандемией. Читайте подробнее: В Азербайджане начнут штрафовать за отсутствие ковид-паспорта

13:07 20.08.2021 Полевой госпиталь, развернутый в Тбилиси на случай нехватки мест в больницах, принял первых пациентов с COVID-19. Об этом 20 августа сообщила на брифинге замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния. Читайте также: В полевой госпиталь в Грузии поступили первые пациенты с COVID-19

13:18 20.08.2021 Согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 20 004 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии за сутки от COVID-19 умерли 1348 человек

13:33 20.08.2021 Последние данные о темпах распространения коронавируса в Грузии показывают некоторое улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом 20 августа заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Об этом: Эпидситуация в Грузии начала стабилизироваться — минздрав

13:47 20.08.2021 Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 30 753 137 человек, сообщает Kompas. Читайте также: Полную вакцинацию в Индонезии прошли 30 млн человек

14:01 20.08.2021 Франция во время эпидемии коронавируса. Фото: russian.news.cn

14:28 20.08.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 175 тестов на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 20 августа сообщила агентству «Рес». Читайте подробнее: В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом

14:38 20.08.2021 Индонезия получила 7,5 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает Antara. Читайте подробнее: В Индонезию доставят 7,5 млн доз вакцины против коронавируса

14:40 20.08.2021 Российские вузы предоставят иностранным студентам возможность пройти вакцинацию от COVID-19 в случае, если учащиеся из-за рубежа изъявят такое желание. Об этом 20 августа заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24». Об этом: Иностранные студенты смогут вакцинироваться от COVID-19 в России

15:00 20.08.2021 Сербия подарит Зимбабве 30 тысяч порций вакцин от коронавируса и 65 тонн продовольственной продукции. Соответствующий договор подписали 20 августа в Хараре министры иностранных дел Сербии и Зимбабве Никола Селакович и Фредерик Шава. Читайте также: Зимбабве считает Косово частью Сербии

15:01 20.08.2021 В Армении за последние сутки провели 7131 исследование на коронавирус, из которых 508 дали положительный результат. Об этом 20 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC). Об этом: В Армении за сутки выявили более 500 случаев заражения коронавирусом

15:13 20.08.2021 В Грузии очное обучение будет возобновлено только в тех школах, где вакцинируются не менее 80% учителей. Об этом 20 августа заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе (NCDC) на брифинге. Подробности в материале: В Грузии назвали условия начала очного обучения в школах

15:41 20.08.2021 Переговоры с рядом зарубежных партнеров для одобрения использования вакцины от COVID-19 «Ковивак» в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки проводит в настоящее время российский центр им. Чумакова, являющийся производителем этого препарата. Об этом 20 августа рассказал генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов. Читайте подробнее: Производитель вакцины «Ковивак» ведет переговоры по ее одобрению за рубежом

15:45 20.08.2021 Эпидемиологическая обстановка в Азербайджане за последние 20 дней резко ухудшилась. Об этом 20 августа заявила на брифинге руководитель департамента по контролю и профилактике заболеваний при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева. Подробности в материале: В Азербайджане резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка

15:48 20.08.2021 Мировой тур в поддержку альбома «Map of the Soul: 7» южнокорейской группы BTS официально отменён. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей продюсерского агентства Big Hit Music. Читайте подробнее: Южнокорейская группа BTS отменила мировое турне из-за коронавируса

16:04 20.08.2021 В Казахстане на следующей неделе могут отменить локдауны выходного дня. Об этом 20 августа сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Алексей Цой. Подробности в материале: В Казахстане могут ослабить карантинные меры

16:13 20.08.2021 Маврикий ожидает полного открытия границ с 1 октября 2021 года, когда вакцинированные иностранные путешественники смогут приезжать на остров без ограничений. Посетители, предоставившие отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до отъезда, смогут свободно перемещаться по острову с момента прибытия.

16:13 20.08.2021 Напомним, что Маврикий открылся для международных туристов в середине июля. В настоящее время вакцинированные гости должны провести 14 дней в специальном курортном отеле, только после этого возможно получить разрешение на свободное перемещение по острову.

16:50 20.08.2021 Монахини в масках. Польша. (сс) Silar (1)

17:02 20.08.2021 В Сербии 20 августа выявлено еще 1592 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло еще семь человек. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте. Сербские врачи предупреждают, что ситуация в связи с эпидемией коронавируса ухудшается изо дня в день и призывают всех непривитых граждан как можно скорее вакцинироваться. Читайте также: В Сербии зарегистрировано почти 1600 новых случаев заражения коронавирусом

17:44 20.08.2021 Через несколько дней после начала учебного года, который в США начинается в конце августа, более 20 тыс. учеников из 800 школ штата Миссисипи были отправлены на карантин. Мера предпринята из-за того, что примерно 4500 детей заболели коронавирусом в течение первой учебной недели, сообщает 20 августа BBC. Об этом: США отправили на карантин 20 тыс. школьников

18:27 20.08.2021 Люди в защитных масках и перчатках в Таиланде. © ИА REGNUM

18:42 20.08.2021 Есть основания полагать, что вакцина американской компании Moderna от COVID-19 связана с более высоким риском редкого сердечного заболевания, чем считалось ранее. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Читайте подробнее: США: Вакцина Moderna может быть опаснее, чем считалось

18:45 20.08.2021 США 20 января продлили сроки закрытия сухопутных границ с Канадой и Мексикой до 21 сентября, несмотря на решение Оттавы открыть свою границу для вакцинированных американцев. Об этом сообщает Reuters. Читайте подробнее: США продлили сроки закрытия границ с Канадой и Мексикой

19:21 20.08.2021 Все иностранные студенты смогут приехать в Россию на обучение. Как пишет «КоммерсантЪ», в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом согласились с предложением Минобрнауки разрешить въезд в Россию иностранным студентам из всех стран, вне зависимости от возобновления с ними авиасообщения.

20:08 20.08.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 650 927 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8600 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 650 тысяч новых случаев COVID-19

20:54 20.08.2021 Вакцина CoronaVac в Бразилии. (сс) Prefeitura Campinas

21:20 20.08.2021 По данным на20 августа, в Италии умерли128 683человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на49(днем ранее — на55). Число подтвержденных носителей выросло на7224(днем ранее — на7260). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 471 225 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены131 462человека (на960 больше, чем днем ранее). Об этом: От коронавируса в Италии привиты 35 миллионов человек

21:25 20.08.2021 Число фиксируемых в Италии случаев коронавируса остается стабильным, но растет количество госпитализируемых и помещаемых в палаты интенсивной терапии, сообщил глава департамента профилактики министерства здравоохранения Джанни Рецца.Индекс распространяемости коронавируса находится на отметке 1,1. Читайте также: В Италии растёт число госпитализаций с коронавирусом

21:30 20.08.2021 Прививки от коронавируса снижают вероятность заражения на 82,54%, вероятность смерти в случае заражения — на 97,16%, таковы данные исследования итальянского национального Высшего института здравоохранения. Исследование проводилось в период с 4 апреля по 15 августа. Установлено, что вакцинация снижает вероятность госпитализации до 5%, вероятность возникновения необходимости помещения в палату интенсивной терапии — до 3%. Читайте также: Врачи Италии: вакцины от коронавируса защищают от смерти на 97%

21:35 20.08.2021 Вакцинация от коронавируса в Италии должна быть обязательной, с таким заявлением выступили руководители национального профсоюза рабочих Cisl.Парламент должен взять на себя ответственность и принять соответствующий закон, страна нуждается в этом, уверены в Cisl. Подробности в материале: Профсоюзы Италии призывают сделать вакцинацию обязательной

21:43 20.08.2021 Лишь 12,82% сотрудников школ и вузов Италии еще не привиты от коронавируса, сообщили в комиссариате по борьбе с распространением эпидемии.Речь идет почти о 190 тысячах человек.81,83% сотрудников, чуть более 1,19 миллиона человек, получили обе дозы вакцины. Учебный 2021−2022 год предполагается начать в очном режиме. Лица старше 12 лет смогут посещать здания школ и вузов лишь при наличии «антикоронавирусного паспорта». Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.). Читайте также: От коронавируса привиты почти 90% учителей Италии

21:50 20.08.2021 Индустрия общественного питания в Италии должна быть застрахована от рисков новых ограничений в работе, сказано в обращении национальной бизнес-ассоциации Fipe-Comfcommercio к правительству страны. Лучшей страховкой станет обязательное использование «антикоронавирусных паспортов» для посещения ресторанов при условии отказа от закрытия заведений, полагают авторы обращения. Читайте подробнее: Рестораторы Италии просят вернуть «вход по сертификатам»

21:59 20.08.2021 Чуть более 35 тысяч врачей и санитаров Италии еще не делали прививку от коронавируса, сообщили в комиссариате по борьбе с распространением эпидемии. Это около 1,82% от общего числа медиков в стране. Завершили вакцинацию от коронавируса 94,42% врачей и санитаров. Итальянские медики по законам страны при отсутствии отвода обязаны привиться от коронавируса, в противном случае с сентября 2021 года они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Читайте также: В Италии обнаружены 35 тысяч непривитых медиков

22:09 20.08.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 125 342 случая заражения, 106 700 пациентов уже здоровы. 2301 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, четверо из них — 20 августа, что в два раза больше, чем днем ранее. Число активных случаев заражения составляет 16 341. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 2250 носителей коронавируса

22:09 20.08.2021 Представитель Белого дома 19 августа заявил журналистам «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент), что уже в эти выходные в Косово будет направлена партия в 35 тысяч 100 доз вакцины от коронавируса. Подробности в материале: США направят в Косово 35 тысяч доз вакцины от коронавируса

22:16 20.08.2021 Чуть более 60% жителей Италии в возрасте от 16 до 19 лет получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса, сообщили в комиссариате по борьбе с распространением эпидемии.В возрастной группе 12−15 лет этот показатель составляет 33,76%.Ранее власти Италии настоятельно призывали подростков прививаться от коронавируса, делая акцент на необходимости защитить здоровье старших родственников. Об этом: Половина подростков Италии начали прививаться от коронавируса

22:27 20.08.2021 Коронавирус нанес мощнейший удар по Италии, по самым разным сферам жизни, от экономической до личной, заявил президент страны Серджо Маттарелла.Вместе с тем важно отметить: перед лицом эпидемии общество продемонстрировало, что у него есть ресурсы, показало высокий уровень поддержки и ответственности, добавил он. Читайте подробнее: Президент Италии рассказал о положительных сторонах эпидемии

22:41 20.08.2021 Привиться от коронавируса — не право, а обязанность каждого ответственного гражданина, заявил президент Италии Серджо Маттарелла.Он напомнил недавнее заявление папы Римского Франциска о том, что вакцинироваться — значит в конкретной форме выразить свою любовь к ближнему, и отметил, что полностью с этим тезисом согласен. Об этом: Президент Италии: прививка — это не право, а обязанность

01:30 21.08.2021 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи готов перейти к клиническим исследованиям назальной вакцины от коронавируса, сообщил 21 августа журналистам директор центра Александр Гинцбург. Читайте также: В России переходят к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

03:10 21.08.2021 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может уже 23 августа полностью одобрить для применения на территории Соединённых Штатов вакцины от COVID-19 консорциума Pfizer/BioNTech. Об этом 20 августа со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times. Подробности в материале: В США вакцину Pfizer могут полностью одобрить 23 августа

06:54 21.08.2021 20 августа президент Ирана Ибрагим Раиси сослался на свой недавний телефонный разговор с китайским коллегой, заявив, что обе стороны подчеркнули важность ускорения поставок вакцины против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Президент Ирана призывает ускорить поставки вакцины против COVID-19

06:56 21.08.2021 20 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 100 810, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 555 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 555 человек

07:56 21.08.2021 Более ста случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили организаторы летних Паралимпийских игр в Токио, которые начнутся 24 августа, среди лиц, задействованных в подготовке и проведении состязаний. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба оргкомитета Игр. Читайте подробнее: В Токио COVID-19 выявили у 101 человека, задействованного в Паралимпиаде

08:30 21.08.2021 Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 250 млн жителей стран ЕС, 20 августа сообщила на своей странице в Twitter еврокомиссар по здравоохранению Стела Кириакидес. Об этом: В Брюсселе назвали число полностью вакцинированных от COVID-19 в ЕС

11:33 21.08.2021 Высшие учебные заведения Бельгии с начала нового учебного года смогут возвратиться к очной форме обучения. Об этом 20 августа сообщили бельгийские власти, передает ИА «Красная Весна». Читайте подробнее: Вузы Бельгии начнут с сентября обучение в очном формате

17:54 21.08.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 1 732 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщает украинский минздрав. «1732 новых случая… зафиксировали на Украине на 21 августа», — говорится сообщении. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 1,7 тыс. носителей коронавируса

19:02 21.08.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 376 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба минздрава республики. По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 264 283 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 255 088 человек. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 370 носителей коронавируса

19:48 21.08.2021 В Узбекистане зарегистрировали вакцину против COVID-19 «Спутник V» и рекомбинантную китайскую вакцину Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на местном предприятии Jurabek Laboratories. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: Узбекистан зарегистрировал «Спутник V» местного произодства

21:08 21.08.2021 За последние сутки в Британии выявили более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа свидетельствуют данные правительства страны. По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 32 058 человек. Подробности в материале: В Британии за сутки выявили свыше 32 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:44 21.08.2021 Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен передала министру здравоохранения Виктору Ляшко 1 млн 500 тыс. доз вакцин AstraZeneca для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Германия передала Украине 1 млн 500 тыс. доз вакцин от COVID-19

16:35 22.08.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1302 и достигло 469 717. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба белорусского минздрава. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 469 717 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 1,3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:56 22.08.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 1003 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 августа сообщает украинский минздрав. «На Украине зафиксировали 1003 новых подтвержденных случая», — говорится сообщении. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 1 тыс. носителей коронавируса

19:21 22.08.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 149 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 140 носителей коронавируса

04:10 23.08.2021 Вместе с Россией из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусной инфекцией были убраны Тунис и Индия. Об этом: Минздрав Чехии исключил Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19

07:02 23.08.2021 Рекламная кампания по вакцинации в Чили. (сс) Ciberprofe

07:51 23.08.2021 По состоянию на 22 августа 2021 года в мире было зарегистрировано 211 397 204 случая заражения коронавирусом.

08:12 23.08.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1418 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 1,4 тыс. носителей коронавируса

08:31 23.08.2021 Агентство по исследованиям и разработкам министерства здравоохранения Индонезии объявило, что количество случаев заражения штаммом «Дельта» в Индонезии увеличилось до 1823, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии резко выросло число случаев заражения штаммом «Дельта»

08:53 23.08.2021 Американская фармацевтическая компания Moderna поставит в Южную Корею 7 млн доз вакцины от COVID-19 в ближайшие две недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма. Подробности в материале: Компания Moderna поставит в Южную Корею 7 млн доз вакцины от COVID-19

09:00 23.08.2021 Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas. Об этом: Коронавирусом за границей заразились 5596 граждан Индонезии

09:32 23.08.2021 В ходе 145 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

09:34 23.08.2021 Регулятор Филиппин зарегистрировал на территории своей страны российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. «РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», — говорится в сообщении. Читайте также: Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах

09:38 23.08.2021 В Аргентину 22 августа прилетел самолет с 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, подаренными аргентинской стороне Испанией. Об этом 23 августа сообщает минздрав латиноамериканской республики. Об этом: Испания передала Аргентине бесплатно 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca

09:50 23.08.2021 Партия из 400 тысяч доз вакцины, предоставленных Испанией, прибыла в Аргентину. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского минздрава. «Этим утром в международный аэропорт Эсейсы прибыл рейс AR133 Aerolineas Argentinas с новой партией в количестве 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые были переданы в дар нашей стране правительством Испании», — сказали в пресс-службе. Читайте подробнее: В Аргентину прибыла подаренная Испанией партия вакцин от COVID-19

09:57 23.08.2021 Второй летальный исход от COVID-19 полностью прошедшего вакцинацию от нового заболевания человека зарегистрирован в Греции. Об этом 23 августа сообщает греческое общественное телевидение ERT. Читайте также: В Греции умер второй человек, полностью прошедший вакцинацию от COVID-19

10:03 23.08.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 22 875 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2354 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 23 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 2300 носителей коронавируса

10:23 23.08.2021 Правительство Индонезии получило от китайской компании Sinovac пять миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Индонезия получила новую партию вакцины Sinovac

10:39 23.08.2021 Вице-президент Индонезии Мааруф Амин попросил национальное агентство по народонаселению и планированию семьи продолжать поощрять вакцинацию против коронавируса беременных и кормящих женщин, сообщает Kompas. Читайте также: Вице-президент Индонезии поддержал вакцинацию беременных и кормящих женщин

10:40 23.08.2021 За последние 24 часа в самом большом по численности населения штате Австралии Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 818 новых случаев коронавируса. Число смертей от COVID-19 увеличилось на три. Об этом было сообщено 23 августа в ходе пресс-конференции премьер-министра штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News. Читайте также: В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили еще 818 носителей коронавируса

10:43 23.08.2021 Выступая на пресс-конференции 23 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна «должна двигаться вперед», а именно отказаться от ограничений и снять антикоронавирусные локдауны сразу после того, как 70% населения будут полностью привиты от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News. Об этом: Жителей Австралии призвали изменить свое мышление на фоне пандемии

10:49 23.08.2021 Более 20 полицейских были ранены в ходе «позорных» протестов против локдауна в Мельбурне (столица штата Виктории, Австралии). Об этом в ходе пресс-конференции 23 августа сообщил главный комиссар полиции Виктории Шейн Паттон, передает радиостанция 3AW. Читайте подробнее: В Мельбурне в ходе акции протеста пострадали более 20 полицейских

10:50 23.08.2021 23 августа в Южную Корею доставили 1,01 млн доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Партию вакцины Moderna доставили в Южную Корею

10:51 23.08.2021 Вечером 22 августа полиция Сиднея нанесла визит в одну из городских церквей, где местный священник решил провести проповедь за несколько часов до того, как в городе вступил в силу комендантский час. Во время своего обращения к прихожанам пастор заявил, что «локдаун окончен». Об этом 23 августа сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Сиднее пастор в ходе проповеди объявил об окончании локдауна в городе

10:52 23.08.2021 Ряд серьезных изменений антикоронавирусных ограничений вступил в силу 23 августа на территории Нового Южного Уэльса и Большого Сиднея, в частности, поскольку ситуация в самом густонаселенном штате Австралии и его столице продолжает ухудшаться. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Новом Южном Уэльсе ужесточили локдаун

10:53 23.08.2021 Украина в период коронавируса. russian.news.cn

10:54 23.08.2021 За прошедшие выходные, 21 и 22 августа, в Австралии было сделано еще 335 500 прививок от COVID-19 по всей стране. Об этом 23 августа было сообщено на официальной странице Twitter-аккаунта министра здравоохранения Австралии Грега Ханта. Читайте также: В Австралии за выходные сделали более 300 тыс. прививок от COVID-19

10:57 23.08.2021 Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции 23 августа объявила, что страна будет оставаться в режиме жесткого локдауна четвертого уровня как минимум до 23:59 27 августа. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News. Читайте также: В Новой Зеландии продлили локдаун на фоне ухудшения эпидситуации

10:58 23.08.2021 В настоящее время ситуация с нынешней вспышкой коронавируса в доселе не затронутой пандемией серьезным образом Новой Зеландии продолжает стремительно ухудшаться. 23 августа число зараженных увеличилось до 37 человек. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News. Об этом: В Новой Зеландии отложили начало работы парламента

11:14 23.08.2021 В мире по состоянию на 23.08.2021 зарегистрировано 211 856 102 подтверждённых случая заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, прирост за сутки составил 458 898 случаев (0,22%).

11:17 23.08.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 39 272 человека. Об этом 23 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 492

11:31 23.08.2021 Ситуация с текущей вспышкой коронавируса в Австралийской столичной территории начинает приносить первые неутешительные результаты после того, как 23 августа стало известно, что число госпитализированных пациентов с COVID-19 выросло до четырех. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В столице Австралии растет число госпитализированных пациентов с COVID-19

11:33 23.08.2021 21 августа цент Мельбурна (столица штата Виктория, Австралия) заполнили сотни, если не тысячи протестующих, которые были недовольны введенным в городе локдауном из-за распространения коронавируса. Вскоре после своего начала акция протеста приняла насильственный характер, когда дебоширы начали нападать на полицейских. Об этом 23 августа сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийской Виктории назвали «позорной» акцию протеста против локдауна

11:38 23.08.2021 В настоящее время ситуация с коронавирусом в Сиднее и его окрестностях носит разрушительных характер, поскольку власти вводят все новые ограничения, а цифры по заболеваемости COVID-19 бьют все новые рекорды. В этой связи, выступая перед журналистами 23 августа, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян заявила, что гражданам придется приспосабливаться к новой ковид-реальности, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: Жителей Сиднея призвали приспосабливаться к новой ковид-реальности

11:39 23.08.2021 В Индонезии зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-19 в мире, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Индонезия сохраняет первое место в мире по числу смертей от COVID-19

11:43 23.08.2021 Кишинёвский инвестиционный форум, который планировалось провести в октябре текущего года, решено перенести на февраль 2022 года. Об этом 23 августа сообщил мэр Кишинёва Ион Чебан на заседании. Читайте также: Кишинёвский инвестиционный форум перенесли из-за пандемии

11:53 23.08.2021 В КНДР разработали оборудование для ПЦР-тестирования в реальном времени, отвечающее мировым стандартам. Об этом сообщает северокорейская газета Rodong Sinmun. Об этом: В КНДР разработали оборудование для ПЦР-тестирования

11:56 23.08.2021 В Грузии полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 294 365 человек, или 10,3% взрослого населения страны. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Национального центра контроля заболеваний (NCDC). Об этом: В Грузии сообщили о темпах вакцинации

11:57 23.08.2021 Министерство здравоохранения Польши 23 августа опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 никто не умер. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 107 случаев заражения SARS-CoV-2

12:09 23.08.2021 В Азербайджане с 1 сентября будет запрещено непривитым жителям посещать торговые центры, кафе и рестораны. Об этом 23 августа объявил на брифинге начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев. Подробности в материале: В Азербайджане введут ограничения для непривитых граждан

12:19 23.08.2021 В Китае приостановлено распространение коронавирусной инфекции. Так, согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, 22 августа власти Китая не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны, только завозные случаи. Об этом сообщает Xinhua. Подробности в материале: Впервые с июля в Китае не выявлено новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:23 23.08.2021 Аппарат ИВЛ. (сс) Governo do Estado de São Paulo

12:27 23.08.2021 Поставка российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Эфиопию должна состояться в ближайшее время. Об этом сообщил 23 августа эфиопский посол в РФ Алемайеху Тегену. Читайте также: Эфиопия должна получить «Спутник V» в ближайшее время

12:36 23.08.2021 В Грузии умер пациент с COVID-19, который был вакцинирован от данной болезни. Об этом 23 августа сообщила министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии зафиксировали случай смерти привитого пациента с COVID-19

12:48 23.08.2021 В сентябре правительство Эстонии намерено сделать ковид-сертификаты обязательными для посещения всех мероприятий в стране. Об этом заявил министр здоровья и труда Танель Кийк, сообщил портал ERR. Читайте подробнее: Минздрав Эстонии: с осени все мероприятия только при наличии ковид-паспорта

12:50 23.08.2021 Представители Южной Кореи и Румынии ведут переговоры о заключении своп-соглашения по обмену вакцинами от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Читайте подробнее: Южная Корея ведёт переговоры с Румынией об обмене вакциной от COVID-19

12:56 23.08.2021 Впервые с июня число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось в недельном сравнении. Об этом сообщил Департамент здоровья со ссылкой на собственные данные. Читайте подробнее: Число новых заражений коронавирусом в Эстонии пошло на спад

13:23 23.08.2021 С 16 по 22 августа в Эстонии было выявлено 1819 новых случаев заражения коронавирусом — на 6,3% меньше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 1942 человек.

13:27 23.08.2021 Число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти, и по состоянию на 22 августа количество зараженных граждан превысило 9,3 млн человек, сообщает Republika. Читайте подробнее: В странах АСЕАН коронавирусом заразились 9,3 млн граждан

13:32 23.08.2021 Новые сценарии по развитию эпидемиологической обстановки, подготовленные Агентством общественного здравоохранения Швеции, указывают на то, что осенью в стране произойдет рост заболеваемости COVID-19. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции ожидают скорого ухудшения ситуации с коронавирусом

13:33 23.08.2021 В администрации лена Стокгольм потребовали от правительства Швеции предоставить информации о том, как оно планирует начать вакцинацию пожилых людей и граждан из групп риска третьим компонентом вакцины от COVID-19 для пожилых людей и других людей из групп риска. С этой целью глава столичного депздрава Анна Старбринк написала письмо министру здравоохранения и социальных дел Швеции Лене Халленгрен. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Стокгольме потребовали начать ревакцинацию от COVID-19

13:37 23.08.2021 В связи с распространением «Дельта"-штамма в Монголии министерство здравоохранения страны рекомендовало невакцинированным гражданам, детям до 12 лет, пожилым и людям с хроническими заболеваниями не выходить из дома. Также минздрав призвал повсеместно носить медицинские маски. Читайте подробнее: Минздрав Монголии призвал невакцинированных не выходить из дома

13:45 23.08.2021 Германия направит в КНДР группу специалистов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. Читайте подробнее: Германия направит в КНДР группу специалистов для борьбы с коронавирусом

13:50 23.08.2021 Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 9 604 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 9604 случая заражения коронавирусом

14:06 23.08.2021 Франция в период эпидемии. russian.news.cn

14:16 23.08.2021 В Южной Осетии в течение прошедших выходных проверили 284 теста на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 23 августа сообщила агентству «Рес». Об этом: В Южной Осетии выявили ещё более 40 случаев заражения коронавирусом

14:43 23.08.2021 По общему количеству выявленных случаев заражения коронавирусом среди регионов мира первое место занимает Американский регион (81 847 769), уточняет 23 августа Роспотребнадзор.

14:46 23.08.2021 В Армении за последние сутки провели 1489 исследований на коронавирус, из которых 251 дало положительный результат. Об этом 23 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC). Подробности в материале: В Армении за сутки выявили более 250 случаев заражения коронавирусом

15:15 23.08.2021 В Грузии будет определена категория людей, которым рекомендуется третья доза вакцины от COVID-19. Об этом 23 августа сообщила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Об этом: В Грузии введут порядок применения третьей дозы вакцины от COVID-19

15:26 23.08.2021 Со вторника, 24 августа, Таллинский зоопарк ужесточает правила входа на свою территорию для совершеннолетних посетителей. Об этом сообщила пресс-служба главного зоопарка Эстонии. Читайте подробнее: Таллинский зоопарк закрывают для посещения лицам без ковид-документов

15:29 23.08.2021 В Тбилиси на улице Кавтарадзе начал работать второй полевой госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом 23 августа сообщила на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Читайте также: В Тбилиси развернули новый полевой госпиталь для пациентов с COVID-19

15:52 23.08.2021 Международные военные учения «Степной орёл», которые должны были пройти в Казахстане в июле 2021 года с участием подразделений из стран блока НАТО, не состоятся. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба минобороны Казахстана. Читайте также: В Казахстане отменили учения с участием стран НАТО

15:54 23.08.2021 Польша передаст вакцины от COVID-19 и гуманитарную помощь Вьетнаму в связи со сложной пандемической ситуацией в этой стране. Об этом 23 августа передает пресс-служба правительственного Агентства стратегических резервов Польши. «Это жест солидарности с вьетнамскими партнерами. Еще в начале пандемии именно вьетнамская диаспора в Польше оказала нашим властям материальную поддержку. Сегодня во Вьетнаме пандемическая ситуация ухудшилась из-за распространения «Дельта"-штамма коронавируса, и на этот раз польская сторона ответила на призыв Вьетнама о помощи», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Польша передаст Вьетнаму 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

16:04 23.08.2021 В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) планируется возобновить проведение молодёжного футбольного турнира «Кожаный мяч». Об этом 23 августа сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале. Читайте подробнее: Глава Приднестровья: «Рассчитываем, что спорт возьмет верх над пандемией»

16:04 23.08.2021 Власти Индонезии продлили срок действия ограничений по коронавирусу на Яве и Бали до 30 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Действие ограничений по коронавирусу в Индонезии продлили до 30 августа

16:09 23.08.2021 В Польше в настоящее время COVID-19 чаще всего выявляют у представителей молодежи, а также у невакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью Polskie Radio. Об этом: В Польше COVID-19 чаще выявляют у молодежи и невакцинированных — минздрав

16:31 23.08.2021 Посольство США в Косово призвало граждан этого сепаратистского образования вакцинироваться от коронавируса, так как это единственный способ победить опасное заболевание. Об этом говорится в сообщении американского посольства, опубликованном 23 августа. В сообщении также отмечается, что США подарит Косово 700 000 доз вакцин от коронавируса. Об этом: США подарят Косово 700 тысяч доз вакцины от коронавируса

17:12 23.08.2021 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США окончательно одобрило применение вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщает пресс-служба регулятора. Читайте также: Регулятор США окончательно одобрил вакцину Pfizer/BioNTech

17:38 23.08.2021 Вакцина компании Pfizer-BioNTech против коронавируса

17:59 23.08.2021 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США полностью одобрило вакцину Pfizer/BioNTech от коронавируса, сообщает 23 августа Reuters. Об этом: В США впервые полностью одобрена вакцина от COVID-19

18:40 23.08.2021 Ограничения на въезд граждан России в Финляндию продлены до 19 сентября 2021 г., сообщили 23 августа в пресс-службе правительства республики. Читайте также: Финляндия продлила въездные ограничения для туристов из России

18:48 23.08.2021 За последние сутки в Сербии от последствий COVID-19 умерло четыре человека. Об этом 23 августа сообщило министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте. Также за последние сутки было зарегистрировано более 1800 случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Сербии более 1800 новых случаев заражения коронавирусом

19:15 23.08.2021 В этом году иностранные студенты испытывают трудности с получением американской визы на фоне того, как работа консульств США сокращена во всем мире из-за пандемии коронавируса, сообщает 23 августа Reuters. Читайте также: Студентам стало тяжелее получать визы в США из-за COVID-19

19:16 23.08.2021 Автомат по продаже средств индивидуальной защиты в метро. США. (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

19:18 23.08.2021 Ограничения на поездки из России в Венгрию и из Венгрии в Россию будут полностью сняты: идёт проработка этого вопроса, сообщили 23 августа в пресс-службе МИД РФ. Читайте также: Россия и Венгрия снимут ограничения на поездки для всех граждан

19:32 23.08.2021 Власти Марокко приняли решение о продлении до конца октября режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны, введённого в связи с пандемией COVID-19. Читайте также: В Марокко продлено чрезвычайное положение из-за COVID-19

19:54 23.08.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 441 677 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 8031 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 440 тысяч новых случаев COVID-19

21:13 23.08.2021 Плакат, изображающий героя-врача. Художник ADN (Yannick Dorpe). (сс) Trougnouf (Benoit Brummer)

21:20 23.08.2021 По данным на23 августа, в Италии умерли128 795человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на23). Число подтвержденных носителей выросло на4168(днем ранее — на5923). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 488 779 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 555человек(на617 больше, чем днем ранее). Читайте также: В Италии привили от коронавируса 60% жителей

21:45 23.08.2021 От коронавируса должны быть привиты 80% граждан Италии, заявила министр по делам регионов Мариастелла Джельмини.При достижении такого показателя можно будет говорить о коллективном иммунитете, а также о снижении вероятности новых карантинов, которые вредят экономике, отметила она. Читайте также: Власти Италии намерены привить от коронавируса 80% граждан

21:51 23.08.2021 Требование предъявлять «антикоронавирусные паспорта» для доступа к тем или иным общественным местам и услугам не ограничивает свободу граждан, заявила министр Италии по делам регионов Мариастелла Джельмини.Можно говорить о том, что «антикоронавирусный паспорт» — это инструмент, с помощью которого защищаются пространства свободы, отметила Джельмини. Подробности в материале: Власти Италии: «вход по сертификатам» — не сокращение свободы, а её защита

21:58 23.08.2021 Власти Нью-Йорка в обязательном порядке потребуют от каждого работника департамента образования — включая учителей, охранников, директоров — пройти полную вакцинацию и получить первую дозу вакцины от COVID-19 не позднее 27 сентября. При этом у них не будет возможности отказаться от вакцинации и вместо этого проходить еженедельный тест на COVID-19 — такая альтернатива была дозволена раньше. Читайте также: Педагогов Нью-Йорка обяжут вакцинироваться под страхом увольнения

21:59 23.08.2021 Вакцина Moderna. (сс) Airman 1st Class Jennifer Gonzales

22:04 23.08.2021 Темпы вакцинации в Италии в сезон отпусков снизились более чем в два раза, передают национальные СМИ 23 августа.В середине августа число прививок в день снизилось до 200 тысяч (в сравнении с 500 тысячами ранее). Читайте также: Сезон отпусков замедлил прививочную кампанию в Италии

22:17 23.08.2021 Американская актриса Мелисса Джоан Харт получила положительный результат теста на COVID-19. Заболели и двое из троих её сыновей. Читайте также: Звезда сериала «Сабрина — маленькая ведьма» заболела коронавирусом

22:19 23.08.2021 За считанные дни до начала нового учебного года так и не появилось ясности, в каком режиме он должен пройти, сказано в заявлении ассоциации директоров школ Италии, опубликованном в понедельник, 23 августа. В частности, остается неясным, как именно будут применяться так называемые «антикоронавирусные паспорта» и для кого их использование будет обязательным, указано в заявлении. Читайте подробнее: Директоры школ Италии не понимают, как начинать учебный год

22:20 23.08.2021 В Аргентине более 80% совершеннолетних граждан получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, сообщило министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Аргентине более 80% совершеннолетних привиты первым компонентом вакцины

22:33 23.08.2021 Вакцина «Спутник V» в Аргентине. (сс) Romina Santarelli. Ministerio de Cultura de la Nación

23:15 23.08.2021 В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 169 202 случая заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки умерли 27 пациентов с COVID-19

23:30 23.08.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 139 721 случай заражения коронавирусом. 131 451 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2478 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 397 носителей коронавируса

23:49 23.08.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние сутки среди тысячи заразившихся 267 — лица в возрасте от 20 до 29 лет. При этом из 17 погибших в этот день — двое — представители этой возрастной группы. Ранее сообщили о смерти от коронавируса 19-летнего юноши. Читайте также: Штамм «Дельта» начал забирать жизни косовских юношей

01:42 24.08.2021 Исследователи из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе идентифицировали антитело, которое способно обеспечить высокую защиту от широкого спектра мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Об этом они сообщили на сайте университета. Читайте подробнее: В США выявили антитело, подавляющее все мутации коронавируса

02:12 24.08.2021 Число активных случаев заражения коронавирусом в Албании составляет около шести тысяч, что в два раза меньше, чем в соседних Северной Македонии и Косово. При этом число смертей меньше в пять раз. Эти относительно положительные показатели можно объяснить активной вакцинацией населения — число инъекций вакцины в Албании в два раза выше, чем в Косово, и в полтора — чем в Северной Македонии. Читайте подробнее: В Албанию за сутки прибыли 43 тысячи доз вакцины от коронавируса

02:57 24.08.2021 Цифровые сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции введут с 30 августа для посещения общественных мест в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом заявил мэр мегаполиса Рикарду Нунес 23 августа на пресс-конференции. Подробности в материале: В Сан-Паулу введут QR-коды для посещения ряда общественных мест

03:34 24.08.2021 В Марокко за прошедшие сутки выявили 2996 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Подробности в материале: В Марокко за сутки выявили почти три тысячи носителей SARS-CoV-2

04:15 24.08.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1509 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 1,5 тыс. зараженных коронавирусом

04:23 24.08.2021 Франция приближается к пику четвертой волны коронавируса, заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран 23 августа в интервью телеканалу BFMTV. Подробности в материале: Во Франции оценили сроки достижения пика четвертой волны коронавируса

05:56 24.08.2021 Прививочная кампания от коронавирусной инфекции в США помогла спасти более 100 тысяч жизней, заявил американский президент Джо Байден 23 августа в ходе выступления в Белом доме. Подробности в материале: Байден заявил, что вакцинация спасла более ста тысяч жизней в США

07:10 24.08.2021 Египет объявил о начале четвертой волны коронавируса. По словам советника президента Мухаммада Таг эд-Дина, у большинства новых пациентов состояние легкой и средней степени тяжести, но с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Он отметил, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний и концертов.

07:10 24.08.2021 Взятие анализа на коронвирус. Нидерланды. (сс) John van Helvert, Ministerie van Defensie.

07:11 24.08.2021 Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина. По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, министры смогут появляться виртуально перед комиссиями парламента. Она также заявила, что во время локдауна люди не должны покидать своих домов, им разрешено выйти на свежий воздух только раз в день.

07:11 24.08.2021 В Китае впервые за месяц не выявили ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Как уточняется в документе, за минувшие сутки зафиксирован 21 новый случай заражения, все инфицированные прибыли из-за рубежа.

07:39 24.08.2021 Вице-президент США Камала Харрис заявила, что американская администрация бесплатно передала государствам по всему миру около 110 млн доз вакцин против COVID-19, в том числе 23 млн — странам Юго-Восточной Азии. Об этом она сказала 24 августа во время выступления в Сингапуре с докладом о взглядах администрации президента США Джо Байдена на развитие Индо-Тихоокеанского региона. Подробности в материале: США бесплатно передали другим странам 110 млн доз вакцин против COVID-19

07:42 24.08.2021 23 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 102 648, причем 610 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 610 человек

08:00 24.08.2021 Сборная Новой Зеландии отказалась от участия в церемонии открытия Параолимпийских игр в Токио, которая состоится 24 августа, из-за угрозы заражения COVID-19. Об этом национальный Параолимпийский комитет страны сообщает на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Сборная Новой Зеландии отказалась от участия в открытии Параолимпиады

08:11 24.08.2021 Администрация президента США Джо Байдена в понедельник, 23 августа, обратилась в Верховный суд США с просьбой оставить в силе мораторий на выселение должников из арендованного жилья в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters. Об этом: Администрация Байдена защитила мораторий на выселение в связи с COVID-19

08:28 24.08.2021 В Киргизию в качестве гуманитарной помощи поставили произведённую AstraZeneca вакцину от COVID-19, у которой вскоре истекает срок годности. Об этом, как передает 23 августа агентство АКИpress, сообщила журналистам руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Киргизии Гульбара Ишенапысова. Подробности в материале: В Киргизию доставили вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности

08:39 24.08.2021 Дезинфекция общественного транспорта в Кении. (сс) MUTMUS28.

08:44 24.08.2021 В Молдавии в течение суток 23 августа выявили 314 случаев заражения коронавирусом в ходе 3979 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 300 носителей коронавируса

08:46 24.08.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи за сутки выявили трёх носителей коронавируса

09:00 24.08.2021 Учёные Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с коллегами из других научных учреждений Соединённых Штатов обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать различные штаммы коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity. Читайте также: Учёные выявили подавляющее все штаммы коронавируса антитело

09:00 24.08.2021 В каждой школе Польши уже в начале учебного года могут появиться пункты для вакцинации учеников от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек 23 августа во время пресс-конференции. Подробности в материале: В Польше пункты для вакцинации от COVID-19 могут появиться в школах

09:05 24.08.2021 В Аргентине за сутки медики выявили 6135 случаев заболевания, всего же их 5 139 966. Скончались за сутки 257 пациентов с COVID-19, всего смертельных случаев 110 609, сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Аргентине зарегистрировали более 5,13 млн случаев COVID-19

09:11 24.08.2021 137 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 23 августа в ходе 488 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса

09:21 24.08.2021 В США полностью одобрили вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет. Отмечается, что в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт как на основание для отказа от вакцинации. Теперь, отмечает The Wall Street Journal, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать от сотрудников прохождения вакцинации.

09:23 24.08.2021 Американские учёные обнаружили антитело, способное нейтрализовать различные штаммы коронавируса. SARS2−38 может бороться как с основными известными штаммами, так и c редкими мутациями. Одна из особенностей этого антитела — даже при низкой концентрации у него высока способность к нейтрализации вируса. Исследование сотрудников Университета Вашингтона в Сент-Луисе и их коллег из других научных учреждений США опубликовано на сайте вуза. Учёные обнаружили антитело после того, как проанализировали 43 образца, отобрали самые эффективные нейтрализующие частицы и изучили их способность предотвращать инфицирование. Цитата RT.

09:28 24.08.2021 Анализ на коронавирус на Филиппинах. (сс) Province of Rizal Public Information Office.

09:29 24.08.2021 В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии установили порядок регистрации граждан, которые заразились коронавирусом и хотят проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Центризбиркома. Читайте также: В ЦИК Грузии назвали условия голосования граждан, находящихся на карантине

09:38 24.08.2021 В Азербайджане медики в течение суток 23 августа выявили 2945 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 10 079 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. Читайте подробнее: В Азербайджане за сутки выявили почти 2950 случаев заражения коронавирусом

09:51 24.08.2021 В Грузии члены межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией рассматривают вопрос о введении новых карантинных ограничений в стране. Об этом 23 августа сообщил на брифинге заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Паата Имнадзе. Подробности в материале: В Грузии могут ввести новые карантинные ограничения — врач

09:58 24.08.2021 Лаборатория в Южной Корее. busan.go.kr.

10:03 24.08.2021 В ходе 135 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

10:33 24.08.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 47 288 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5924 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 24 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 5900 носителей коронавируса

10:39 24.08.2021 В сентябре полностью вакцинированные от COVID-19 жители Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) получат новые свободы, а режим локдауна для них будет ослаблен. Об этом 24 августа в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News. Читайте также: В австралийском Новом Южном Уэльсе ослабят карантин для привитых

10:41 24.08.2021 24 августа самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс преодолел отметку в шесть миллионов сделанных прививок от COVID-19. В связи с этим, выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян поблагодарила всех жителей Большого Сиднея за их активное участие в кампании по иммунизации. Об этом сообщил телеканал Nine News. Об этом: Жителей Сиднея поблагодарили за высокие темпы вакцинации

10:43 24.08.2021 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал сопротивление глав правительств штатов и территорий по поводу реализации дорожной карты по возвращению к допандемической жизни, заявив, что стратегия по полному уничтожению COVID-19 уже не может быть реализована. Об этом он заявил 24 августа в эфире телеканала Nine News. Об этом: Премьер-министр Австралии рассказал, когда можно «безопасно открыть страну»

10:43 24.08.2021 За истекшие сутки на территории Казахстана был выявлен 5631 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает минздрав страны. Об этом: В Казахстане за сутки выявили свыше 5,6 тыс. носителей коронавируса

10:47 24.08.2021 Более 11 миллионов австралийцев засучили рукава, чтобы получить первый компонент вакцины от COVID-19. Такие данные были опубликованы 24 августа на официальной странице Twitter-аккаунта министерства здравоохранения Австралии. Читайте подробнее: В минздраве Австралии сообщили о темпах вакцинации от COVID-19

10:48 24.08.2021 В Параолимпийской деревне в Токио тест на коронавирус у одного из спортсменов дал положительный результат. Об этом: В Параолимпийской деревне выявили первый случай заражения коронавирусом

10:49 24.08.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки зарегистрирован рекордный 41 новый случай заражения коронавирусом, а общее число зараженных составило 148 человек (+27,7%). Об этом 24 августа сообщил австралийский телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Новой Зеландии число носителей SARS-CoV-2 за сутки выросло на 27%

10:50 24.08.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 2,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили почти 2,7 тыс. новых случаев SARS-CoV-2

10:55 24.08.2021 Поскольку на всей Столичной территории Австралии действует режим локдауна, это означает, что владельцы бизнесов и администрации публичных заведений должны предпринимать новые меры предосторожности, предписанные СанПиНом. Как стало известно 23 августа, в этой связи в зале заседаний нижней палаты Австралии появилась одна новая деталь интерьера, о чем сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В парламенте Австралии усилили меры предосторожности из-за пандемии

10:55 24.08.2021 Среди российских параолимпийцев не выявлено случаев заражения коронавирусом, сообщил глава российской делегации на Параолимпиаде в Токио Павел Рожков. Подробности в материале: У российских параолимпийцев не выявили случаев заражения коронавирусом