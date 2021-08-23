Джакарта, , 08:31 — REGNUM Агентство по исследованиям и разработкам министерства здравоохранения Индонезии объявило, что количество случаев заражения штаммом «Дельта» в Индонезии увеличилось до 1823, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Случаи заражения штаммом «Дельта» распространены в 31 провинции Индонезии. По сравнению с предыдущими данными в стране выявили дополнительно 861 случай заражения коронавирусом.

Столица Индонезии Джакарта занимает первое место как провинция с наибольшим количеством случаев заражения штаммом «Дельта», за ней следуют Западная Ява и Центральная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 7,5 млн доз вакцины против коронавируса.

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