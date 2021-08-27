Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Сразу после того, как в мире началась вакцинация от COVID-19, национальные правительства многих стран тут же ввели ограничения на запрет вывоза ковид-вакцин. Одной из пострадавших компаний оказалась AstraZeneca, председатель правления которой Лейф Йоханссон в эфире радиостанции Sveriges Radio раскритиковал «эгоистические действия» различных стран.

Компания AstraZeneca Cheshire East Council

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Как признался Йоханссон, в его компании не ожидали, что страны в один миг введут ограничения на экспорт препарата.

«Это один из уроков этой пандемии, который мы не должны повторять снова, а именно то, что международные соглашения переходили всяческие национальные границы», — заявил Йоханссон.

По его словам, страны не справились с давлением на свои национальные системы здравоохранения, и поэтому они ввели ограничения от безысходности.

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