Кейптаун, , 00:24 — REGNUM Южно-Африканская Республика приостановила поставки вакцин от коронавируса Johnson & Johnson в европейские страны. Об этом 3 сентября сообщил журналистам специальный посланник Африканского союза по борьбе с COVID-19 Страйв Масийива.

Кейптаун. ЮАР

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«Все вакцины, производимые в Аспене, останутся в Африке и будут распространяться в Африке», — сказал он.

Спецпосланник добавил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обязалась вернуть в африканские страны те вакцины, которые уже получили европейские компании.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что отправка миллионов доз вакцины, которая производится в Аспене по американской лицензии, вызвала возмущение среди активистов здравоохранения в Африке.

Они раскритиковали договоренность с Евросоюзом, сославшись на низкие темпы вакцинации на родном континенте. В настоящее время только 3% жителей стран Африки (чуть более одного миллиарда) прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

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