Сеул, , 13:33 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок провёл 27 августа видео видео встречу с сингапурским коллегой Тан Чуан Цзинем. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на правительственный источник.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Согласно опубликованным данным, представители двух стран согласились с необходимостью взаимного признания сертификатов о вакцинации, обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также соглашение о цифровом партнёрстве, которое страны намерены подписать до конца текущего года.

Пак Бён Сок поблагодарил правительство Сингапура за вклад в проведение саммита между Пхеньяном и Вашингтоном в 2018 году, а также призвал внести вклад в процесс денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.