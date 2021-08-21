Тегеран, , 06:54 — REGNUM 20 августа президент Ирана Ибрагим Раиси сослался на свой недавний телефонный разговор с китайским коллегой, заявив, что обе стороны подчеркнули важность ускорения поставок вакцины против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на заседании национального комитета по борьбе с COVID-19, Раиси отметил, что президент Си Цзиньпин призвал китайских производителей вакцин сотрудничать с Ираном.

Он также поблагодарил народ, медицинский персонал, религиозные группы, гильдии и маркетологов за их плодотворное взаимодействие в реализации протоколов здравоохранения. Президент также подчеркнул важность развития онлайн-маркетинга товаров и перевозок.

Участники национального комитета предложили обеспечить всю необходимую инфраструктуру для открытия школ, вакцинации учителей, учащихся и их семей, заявив, что очное обучение будет отложено до тех пор, пока не будут предоставлены надлежащие условия.