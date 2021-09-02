Минск, , 22:09 — REGNUM Публикация разведкой США отчёта о расследовании происхождения SARS-CoV-2 с попыткой обвинить КНР «если не в разработке вируса, то в укрытии информации, необходимой для борьбы с ним», по мнению официального Минска, представляется сомнительным. «Такой вывод делается на основе мнения представителей разведывательного сообщества, профессиональная квалификация которых в сфере эпидемиологии и вирусологии нам неизвестна», — сказано в опубликованном 2 сентября комментарии пресс-службы МИД Белоруссии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чиновники белорусского министерства считают, что авторы расследования предпочитают не замечать известные факты сотрудничества КНР с международным сообществом в по тематике борьбы с распространением коронавируса. «Они также игнорируют мнение 80 государств-членов Всемирной организации здравоохранения, среди которых и Белоурссия, более чем 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров из более чем 100 стран и регионов, которые выступили против политизации вопроса об источнике вируса и поддержали совместный доклад КНР и ВОЗ по этой теме», — сказано в комментарии.

Белорусские дипломаты со ссылкой на ВОЗ отметили, что КНР принимает самое активное участие в научной работе по изучению глобальной проблемы. По итогам состоявшейся в начале года 28-дневной совместной инспекции китайских и международных экспертов «опубликован доклад с авторитетными научными выводами».

«Белоруссия категорически не приемлет политизацию и инструментализацию темы пандемии, — отметили представители официального Минска. — Считаем, что научное сотрудничество, особенно в таких чувствительных для всего мира вопросах, должно быть свободным от любого влияния и давления. Убеждены, что только скоординированные совместные международные усилия позволят эффективно противостоять пандемии COVID-19».