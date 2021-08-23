Сеул, , 12:50 — REGNUM Представители Южной Кореи и Румынии ведут переговоры о заключении своп-соглашения по обмену вакцинами от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

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По их словам, речь идёт о вакцине, срок годности которой истекает в ноябре текущего года.

Ранее румынское информационное агентство Agerpres сообщило, что Румыния, якобы, предоставит Южной Корее порядка 450 тыс. доз вакцины Moderna на бесплатной основе.

В МИД Южной Корее данную информацию опровергли, сообщив, что поставка не будет являться подарком.

Напомним, что в рамках аналогичного своп-соглашения Израиль предоставил Южной Корее 700 тыс. доз вакцины Pfizer.

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