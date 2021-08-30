Москва, , 15:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил, что после прохождения им вакцинации от COVID-19 у него хорошие показатели антител. Он рассказал об этом 30 августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе встречи с российским лидером Руденя рассказал о том, проходит вакцинация от нового заболевания в регионе и добавил, что представители региональных властей сделали себе прививки от нового заболевания по второму разу.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — заявил в ответ на это президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент РФ Владимир Путин сделал прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в отсутствии телекамер.