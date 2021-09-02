Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Белый дом продолжает анализировать возможность въезда в страну вакцинированных иностранцев, пока европейские страны все больше возмущаются неподвижным ограничениями на поездки в связи с COVID-19, сообщает CNN.

Джен Псаки

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что новые еще правила не были окончательно утверждены, и что на данный момент ограничения остаются в силе, несмотря на ущерб, который они наносят американо-европейским отношениям.

«Мы, конечно, понимаем это и знаем, что люди стремятся воссоединиться с близкими ‑ и это то, что влияет на многих людей по всему миру», — сказала она.

Напомним, что вопрос ограничений на путешествия из-за COVID-19 привел к серьезному трансатлантическому расколу. Президент США Джо Байден не отменил запрет на въезд для туристов из Европы, даже несмотря на темпы вакцинации.

В свою очередь, европейские лидеры заявили, что этот ограничения наносят ущерб отношениям между США и Европой.