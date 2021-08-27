Ташкент, , 15:20 — REGNUM Схема транзита беженцев из Афганистана через Узбекистан исключает возможность проникновения нелегалов в страну. Об этом заявил глава МИД Узбекистана Фарход Арзиев в ходе доклада в Сенате республики.

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Министр прокомментировал сообщения, будто часть афганских беженцев, предъявляя при въезде в Узбекистан билет на самолёт в третью страну, могут отказаться потом покинуть республику. Арзиев заявил, что такой вариант исключён.

«Составляется предварительный список лиц, следующих транзитом через территорию Узбекистана, они проходят через соответствующий фильтр, и страны, вывозящие граждан транзитом, берут на себя полную ответственность за них», — сказал глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установила контроль почти на всей территории Афганистана. Исламисты вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны. Узбекистан согласился на вывоз беженцев транзитом через аэропорт «Ташкент — 3».

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